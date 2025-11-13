Авторизация

Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»

17:44 13.11.2025 |

Новини IT

 

ChatGPT вдесятеро разів частіше говорить "так" на питання та запити користувачів, аніж "ні". Про це свідчить дослідження видання The Washington Post, яке проаналізувало 47 тисяч чатів користувачів з чат-ботом OpenAI.

Видання отримало доступ до чатів, які користувачі добровільно робили публічними, адже за замовчуванням розмови з ChatGPT є приватними. Аналіз показав не лише те, що чат-бот значно частіше погоджується з користувачами, а й виявив основні способи його використання та кілька інших цікавих особливостей.

Згідно з дослідженням, ChatGPT починав свої відповіді словами на кшталт "так" або іншими висловами згоди близько 17,5 тисяч разів, що майже вдесятеро перевищує кількість випадків використання "ні" або інших форм відмови. У багатьох розмовах також було помітно, як ШІ підлаштовував свої відповіді під тон і переконання користувача.

Такий підхід може не лише стимулювати користувачів до різних дій, а й завдавати шкоди, поширюючи конспірологічні теорії. Наприклад, в одній розмові ChatGPT попросили розповісти про збір даних компаніями, і хоча спершу бот надав фактичну інформацію про Google та Meta, після кількох повідомлень користувача він змінив тон і заявив, що Google "винна у пособництві та підбурюванні до злочинів проти людяності".

Аналіз чатів, проведений The Washington Post, показав, що користувачі найчастіше звертаються до ChatGPT за конкретною інформацією - на такі запити припадає 35% випадків. Ще 13% використовують бота для роздумів чи абстрактних ідей, 11% - для кодування, аналізу даних або математики, 10% - для роботи, 8% - для домашніх справ або порад, 7% - для підсумовування вебсторінок і файлів, а решта 10% - на інші запити.

Близько 10% проаналізованих чатів також показують, що люди розмовляють з ChatGPT про свої емоції. Користувачі обговорюють свої почуття, запитували про думку чи емоції чат-бота, а інколи зверталися до штучного інтелекту романтично або називали його прізвиськами на кшталт "крихітка". На додачу до цього, OpenAI раніше заявляла, що близько одного мільйона користувачів розмовляють з чат-ботом про самогубство.

Користувачі також інколи діляться з ChatGPT особистою інформацією. За даними проаналізованих 47 тисяч чатів, вони надіслали понад 550 унікальних електронних адрес та 76 номерів телефонів. Імовірно, у деяких випадках люди не знали, що їхні розмови стають публічними, або зробили це випадково. Через такі випадки OpenAI раніше видалила чати, якими користувачі ділилися, з пошукових систем.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: OpenAI
 

