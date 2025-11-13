Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»

ChatGPT вдесятеро разів частіше говорить "так" на питання та запити користувачів, аніж "ні". Про це свідчить дослідження видання The Washington Post, яке проаналізувало 47 тисяч чатів користувачів з чат-ботом OpenAI.

Видання отримало доступ до чатів, які користувачі добровільно робили публічними, адже за замовчуванням розмови з ChatGPT є приватними. Аналіз показав не лише те, що чат-бот значно частіше погоджується з користувачами, а й виявив основні способи його використання та кілька інших цікавих особливостей.

Згідно з дослідженням, ChatGPT починав свої відповіді словами на кшталт "так" або іншими висловами згоди близько 17,5 тисяч разів, що майже вдесятеро перевищує кількість випадків використання "ні" або інших форм відмови. У багатьох розмовах також було помітно, як ШІ підлаштовував свої відповіді під тон і переконання користувача.

Такий підхід може не лише стимулювати користувачів до різних дій, а й завдавати шкоди, поширюючи конспірологічні теорії. Наприклад, в одній розмові ChatGPT попросили розповісти про збір даних компаніями, і хоча спершу бот надав фактичну інформацію про Google та Meta, після кількох повідомлень користувача він змінив тон і заявив, що Google "винна у пособництві та підбурюванні до злочинів проти людяності".

Аналіз чатів, проведений The Washington Post, показав, що користувачі найчастіше звертаються до ChatGPT за конкретною інформацією - на такі запити припадає 35% випадків. Ще 13% використовують бота для роздумів чи абстрактних ідей, 11% - для кодування, аналізу даних або математики, 10% - для роботи, 8% - для домашніх справ або порад, 7% - для підсумовування вебсторінок і файлів, а решта 10% - на інші запити.

Близько 10% проаналізованих чатів також показують, що люди розмовляють з ChatGPT про свої емоції. Користувачі обговорюють свої почуття, запитували про думку чи емоції чат-бота, а інколи зверталися до штучного інтелекту романтично або називали його прізвиськами на кшталт "крихітка". На додачу до цього, OpenAI раніше заявляла, що близько одного мільйона користувачів розмовляють з чат-ботом про самогубство.

Користувачі також інколи діляться з ChatGPT особистою інформацією. За даними проаналізованих 47 тисяч чатів, вони надіслали понад 550 унікальних електронних адрес та 76 номерів телефонів. Імовірно, у деяких випадках люди не знали, що їхні розмови стають публічними, або зробили це випадково. Через такі випадки OpenAI раніше видалила чати, якими користувачі ділилися, з пошукових систем.