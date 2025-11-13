Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань

14:47 13.11.2025 |

Новини IT

 

OpenAI представила оновлений ChatGPT - GPT-5.1, який відрізняється більшою доброзичливістю та надає змістовніші відповіді на запити.

GPT-5.1 складається з двох моделей, призначених як для повсякденного використання та виконання переважно легких завдань на основі чітких інструкцій, так і для обробки складніших запитів за допомогою адаптивного мислення. OpenAI позиціонує оновлену модель, як розширену для міркувань, здатну змінювати обсяг обчислювальних ресурсів залежно від складності запиту.

GPT-5.1 Instant обробляє прості запити приблизно у 2 рази швидше, забезпечує більш приязний розмовний тон і точніше виконання інструкцій користувача. GPT-5.1 Thinking приділяє значно більше уваги складнішим завданням, забезпечуючи узгодженість та однаковість усіх відповідей. Фактично Instant у 2 рази швидше виконує прості завдання, а Thinking витрачає вдвічі більше часу на дійсно складні.

GPT-5.1 Auto вирішує, яка модель чатбота оброблятиме запит. Обидві моделі доступні підписникам OpenAI (Pro, Plus, Go, Business). Безплатний та гостьовий доступ з'являться трохи пізніше. GPT-5.0 Instant та GPT-5.0 Thinking залишатимуться доступними для платних користувачів ChatGPT у категорії застарілих моделей протягом трьох місяців.

Нова модель дозволяє користувачам змінювати стиль спілкування з чатботом на власний розсуд. Серед пропонованих стилів: "Професійний", "Відвертий", "Незвичайний", "За замовчанням", "Доброзичливий", "Ефективний", "Цинічний" та "Заумний".

Початкові тести, опубліковані OpenAI, показують статистично вищі результати у завданнях міркування та кодування для GPT-5.1, частково завдяки його новій архітектурі "адаптивного міркування". Модель оцінює складність підказок і при необхідності приділяє більше часу міркуванням або працює швидше, коли завдання просте.

Презентація відбулась через місяць після того, як OpenAI випустила браузер з ШІ ChatGPT Atlas, який розпізнає контекст вебсторінок, щопереглядаються та відповідає на запити через бокову панель Ask ChatGPT. Він також може пропонувати підказки під час формування запиту, а також відкривати, закривати, додавати до закладок та повторно відкривати будь-які вкладки браузера.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: OpenAI
 

