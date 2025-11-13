Авторизация

FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів

14:00 13.11.2025

Новини IT

 

Єврокомісія планує розслідування щодо Google з приводу її ранжування новинних сайтів у пошукових результатах. Про це повідомило Financial Times з посиланням на двох чиновників.

Вони повідомили виданню, що Європейська комісія розпочинає розслідування заяв про те, що Google знижує рейтинг видань, які розміщують рекламний контент "третіх сторін", як-от спонсоровані редакційні статті. Розслідування буде проведено в межах закону про цифрові ринки, який вимагає, щоб ці великі технологічні компанії не ставили у невигідне становище інші групи, які працюють на їхніх платформах.

FT зазначило, що Єврокомісія має намір почати розслідування, навіть попри ризик потенційних кроків у відповідь з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, який критикував штрафи ЄС для американських компаній.

Google стверджує, що користувачі скаржилися на "паразитне SEO" або "зловживання репутацією сайту", коли авторитетні джерела дозволяють неякісному контенту з'являтися на своїх сторінках. У компанії додали, що забезпечують дотримання політики щодо спаму "за допомогою ретельного процесу перевірки, який містить чітко визначену процедуру повторного розгляду для власників постраждалих сайтів".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Google
 

