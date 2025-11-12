Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
14:22 12.11.2025 |
Американський актор Метью Макконахі став інвестором стартапу ElevenLabs і дозволив компанії створити штучну копію свого голосу для іспаномовної аудіоверсії власного новинного подкасту Lyrics of Livin', повідомляє Variety. Завдяки ШІ-озвученню актор зможе "говорити" іспанською без знання мови.
Разом із цим ElevenLabs запустила Iconic Voice Marketplace - платформу, яка надає доступ до офіційно ліцензованих ШІ-голосів знаменитостей. Користувачі зможуть подавати запити на використання цих голосів для комерційних чи творчих проєктів, але лише після отримання згоди власників або їхніх спадкоємців.
Серед перших учасників - легендарний актор Майкл Кейн, який дозволив компанії відтворити свій голос для маркетплейсу. Загалом у каталозі зараз доступно 28 голосів, частина з яких належить історичним фігурам, таким як Томас Едісон чи Марк Твен.
Запуск платформи став реакцією на суперечки в Голлівуді щодо використання штучного інтелекту. Актори й профспілки звинувачують студії у спробах замінити творців алгоритмами без їхньої згоди. ElevenLabs натомість підкреслює, що Iconic Voice Marketplace побудовано на принципі "повної згоди" артистів.
Як зазначають оглядачі, участь таких імен, як Майкл Кейн, свідчить, що частина індустрії готова прийняти ШІ як інструмент, аби зберегти контроль над власним голосом і образом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн
|Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
Бізнес
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini