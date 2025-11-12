Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs

Американський актор Метью Макконахі став інвестором стартапу ElevenLabs і дозволив компанії створити штучну копію свого голосу для іспаномовної аудіоверсії власного новинного подкасту Lyrics of Livin', повідомляє Variety. Завдяки ШІ-озвученню актор зможе "говорити" іспанською без знання мови.

Разом із цим ElevenLabs запустила Iconic Voice Marketplace - платформу, яка надає доступ до офіційно ліцензованих ШІ-голосів знаменитостей. Користувачі зможуть подавати запити на використання цих голосів для комерційних чи творчих проєктів, але лише після отримання згоди власників або їхніх спадкоємців.

Серед перших учасників - легендарний актор Майкл Кейн, який дозволив компанії відтворити свій голос для маркетплейсу. Загалом у каталозі зараз доступно 28 голосів, частина з яких належить історичним фігурам, таким як Томас Едісон чи Марк Твен.

Запуск платформи став реакцією на суперечки в Голлівуді щодо використання штучного інтелекту. Актори й профспілки звинувачують студії у спробах замінити творців алгоритмами без їхньої згоди. ElevenLabs натомість підкреслює, що Iconic Voice Marketplace побудовано на принципі "повної згоди" артистів.

Як зазначають оглядачі, участь таких імен, як Майкл Кейн, свідчить, що частина індустрії готова прийняти ШІ як інструмент, аби зберегти контроль над власним голосом і образом.