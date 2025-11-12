Фінансові новини
Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
10:40 12.11.2025 |
Раніше ця технологія була обмеженою у доступі і використовувалася переважно на пристроях Pixel або серед бета-тестерів. Тепер її функції розширюються та стають доступними ширшій аудиторії на Android та iOS.
Основна зміна полягає у впровадженні функції "Help me edit". Вона дозволяє змінювати фотографії за допомогою простих текстових команд, наприклад "зроби усмішку" або "перетвори фото на ренесансний портрет". Nano Banana зберігає упізнаваність облич і тварин, навіть при значних змінах зображення, що робить редагування простішим і доступнішим.
Також з'явився розділ "Create with AI", спочатку доступний користувачам Android у США та Індії. Він пропонує шаблони для миттєвого створення креативних зображень: від святкових листівок до ділових портретів без потреби писати складні запити. У майбутньому Google додасть персоналізовані шаблони, що враховуватимуть вашу галерею.
Окрім цього, функція "Ask Photos" тепер доступна в більш ніж 100 країнах і підтримує 17 мов. Вона дозволяє поставити питання про власні фото через Gemini. Вона дозволяє здійснювати пошук або отримувати інформацію про фото у галереї за допомогою текстових запитів. Для зручності взаємодії додано окрему кнопку "Ask" у вікні перегляду зображень на Android та iOS у США. Це оновлення дозволяє користувачам одразу ставити запитання або надсилати запити на редагування.
