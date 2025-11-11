Авторизация

Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone

10:25 11.11.2025 |

Новини IT

 

Apple розробляє нові функції супутникового зв'язку для майбутніх моделей iPhone. Як повідомляє Марк Гурман, в компанії вивчають варіанти подальшої інтеграції технологій, які почали використовуватись у 2022 році з запуском Emergency SOS.

Одним із напрямків розглядається створення власної супутникової служби, яка могла б зменшити залежність від партнерів на кшталт Globalstar або SpaceX. Проте керівництво Apple традиційно утримується від такої ідеї. У компанії вважають, що вона не повинна виступати як оператор зв'язку.

* Підтримка сторонніх застосунків: розробники отримають доступ до супутникових функцій iPhone для власних програм, зокрема для месенджерів.

* Супутникова навігація: використання карт навіть без попереднього завантаження або мобільного покриття.

* Розширені можливості обміну повідомленнями: підтримка фото у супутникових повідомленнях, на відміну від нинішнього формату, що підтримує лише текст.

* Природне використання: зараз для підключення потрібно відкрите небо. У майбутньому зв'язок працюватиме навіть у кишені, авто чи приміщенні.

* 5G NTN (Non-Terrestrial Networks): майбутні iPhone зможуть використовувати супутникові можливості як частину мережі 5G, забезпечуючи покриття в зонах зі слабким сигналом.

Розробки спрямовані на підвищення функціональності пристроїв у місцях з нестабільним або відсутнім стільниковим зв'язком, зокрема за межами міської інфраструктури.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

