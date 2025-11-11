Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26

Компанія Samsung анонсувала своє найновіше покоління оперативної пам'яті LPDDR6, що забезпечує вищу швидкість і нижче енергоспоживання порівняно з LPDDR5X. Ймовірно, саме цю пам'ять отримає серія смартфонів Galaxy S26, повідомляє SamMobile.

Новий чип LPDDR6 створений на 12-нм техпроцесі Samsung Foundry і забезпечує швидкість передачі даних до 10,7 Гбіт/с - на 26% більше, ніж у попереднього покоління LPDDR5X (8,5 Гбіт/с). До того ж він став на 21% енергоефективнішим завдяки інтелектуальній системі динамічного керування живленням. Компанія також заявляє про покращений захист даних від несанкціонованого доступу.

Samsung отримала нагороду CES 2026 Innovation Award Honoree у категорії Mobile Devices & Apps саме за цю пам'ять. LPDDR6 призначена для флагманських смартфонів, планшетів і ноутбуків, здатних виконувати локальні ШІ-завдання та функції edge-обчислень.

Очікується, що нова пам'ять з'явиться у Galaxy S26 разом із накопичувачем UFS 4.1 та оновленим процесором, що забезпечить помітне зростання швидкодії. Інші виробники смартфонів і ноутбуків також зможуть використовувати LPDDR6 у своїх моделях, які вийдуть у 2026 році.