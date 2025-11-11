Фінансові новини
TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
11:31 10.11.2025 |
Компанія TSMC увійшла у так званий "золотий період" масового виробництва 3-нм процесорів. За даними Commercial Times, щомісячні обсяги випуску пластин вже зросли з приблизно 100 тисяч наприкінці минулого року до 110 тисяч на місяць. Очікується, що до кінця 2025 року цей показник досягне 160 тисяч одиниць.
У третьому кварталі 2025 року технологія 3 нм забезпечила 23% доходів компанії, перевищивши результати 5-нм вузла. Попри зростання попиту на 2-нм рішення, саме 3-нм процес наразі є ключовим джерелом прибутку.
Основним рушієм збільшення виробництва стала NVIDIA, яка додає близько 35 тисяч пластин щомісяця. Раніше повідомлялось, що головним замовником тайванського чипмейкера є Apple, адже постачання чипів для лінійки iPhone 17 у 2024 році забезпечило 24% доходів TSMC. Проте нині найбільший виробник графічних процесорів виходить на перший план. Його нові архітектури Vera Rubin та Rubin Ultra використовуватимуть технологію N3P, що стане основою високопродуктивних обчислень у найближчі два роки.
Аналітики прогнозують, що частка 3-нм техпроцесу TSMC на ринку може перевищити 30% вже наступного року. Водночас Apple готує чотири 2-нм чипсети та, за повідомленнями, забезпечила понад половину початкових потужностей TSMC для своїх систем-на-чипі (SoC), що може зберегти її провідну роль головного замовника у 2026 році.
