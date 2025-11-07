Авторизация

Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики

14:23 07.11.2025

Компанія Microsoft формує нову команду MAI Superintelligence Team, яка розроблятиме штучний інтелект для медичної діагностики, значно потужніший за людські можливості.

Про це повідомив Reuters керівник проєкту Мустафа Сулейман, передає Укрінформ.

Зазначається, що цей проєкт продовжує низку подібних ініціатив від Meta Platforms, Safe Superintelligence Inc та інших компаній.

За словами Сулеймана, компанія не прагне створити «безмежно універсальний» штучний інтелект, як деякі її конкуренти. Microsoft має бачення «гуманістичного суперінтелекту», або технології, яка може розв'язувати конкретні проблеми.

«Гуманізм вимагає від нас завжди ставити питання: чи служить ця технологія інтересам людини?» - зауважив Сулейман.

Він пояснив, що мета - зосередити команду Microsoft на вузькоспеціалізованих моделях, здатних досягати «надлюдської продуктивності», при цьому «практично не створюючи жодного екзистенційного ризику». Як приклад він навів ШІ-системи, які можуть оптимізувати зберігання енергії в батареях або розробляти нові молекули для фармацевтики, маючи на увазі AlphaFold від DeepMind.

Сулейман, який є також співзасновником DeepMind, заявив, що Microsoft має «перспективу досягнення медичного суперінтелекту протягом найближчих два-три роки». Він додав, що прорив у сфері штучного інтелекту «збільшить тривалість людського життя, адже дозволить запобігати захворюванням ще до їхнього розвитку».

За словами керівника проєкту, Microsoft планує вкласти «значні кошти» у цей проєкт. Він додав, що компанія залучатиме фахівців із провідних лабораторій, поєднуючи їх із нинішніми дослідниками, а головним науковцем команди стане Карен Сімонян.
