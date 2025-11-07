Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів

Американська компанія з перероблення акумуляторів Redwood Materials, очолювана співзасновником і колишнім головним інженером Tesla Джей Бі Штробелем, запустила завод у Південній Кароліні. Про це компанія повідомила у четвер, 6 листопада.

Завдяки новому заводу компанія планує щороку видобувати зі старих акумуляторів до 20 000 тонн критично важливих металів - кобальту, літію, нікелю і міді.

За даними Redwood, приблизно 90% усіх літій-іонних акумуляторів, що виробляються в Північній Америці, проходить через підприємства компанії. Її завод у Неваді торік виробив понад 60 000 тонн найважливіших матеріалів.

Компанія стверджує, що вона є єдиним великим вітчизняним джерелом кобальту і виробляє стільки ж нікелю й літію, скільки найбільші копальні у США.

Redwood була заснована у 2017 році для перероблення акумуляторів електромобілів і виробництва таких матеріалів, як катоди й мідна фольга для анодів.

У 2022 році компанія заявляла, що планує випускати достатньо матеріалів для виробництва мільйона електромобілів на рік до 2025 року та 5 млн до 2030 року. Вона, за даними Bloomberg, мала угоди з Ford, Toyota, Volvo тощо.

Однак комерційний завод з виробництва катодів у Неваді, відкриття якого було заплановано на 2024 рік і який уже мав випускати 100 гігават-годин акумуляторних компонентів, досі перебуває у стадії будівництва.

Хоча Redwood планувала розширити виробництво мідної фольги на обох заводах, вона припинила його виробництво в Неваді й більше не планує робити це в Південній Кароліні.

За словами Штробеля, основна частина критично важливих мінералів, які видобуває його компанія, постачається споживачам за межами сектору електромобілів.

Компанія Redwood також запустила новий підрозділ під назвою Redwood Energy, що перетворює зношені акумулятори електромобілів на масштабні системи зберігання енергії.