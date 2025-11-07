Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
09:49 07.11.2025 |
Американська компанія з перероблення акумуляторів Redwood Materials, очолювана співзасновником і колишнім головним інженером Tesla Джей Бі Штробелем, запустила завод у Південній Кароліні. Про це компанія повідомила у четвер, 6 листопада.
Завдяки новому заводу компанія планує щороку видобувати зі старих акумуляторів до 20 000 тонн критично важливих металів - кобальту, літію, нікелю і міді.
За даними Redwood, приблизно 90% усіх літій-іонних акумуляторів, що виробляються в Північній Америці, проходить через підприємства компанії. Її завод у Неваді торік виробив понад 60 000 тонн найважливіших матеріалів.
Компанія стверджує, що вона є єдиним великим вітчизняним джерелом кобальту і виробляє стільки ж нікелю й літію, скільки найбільші копальні у США.
Redwood була заснована у 2017 році для перероблення акумуляторів електромобілів і виробництва таких матеріалів, як катоди й мідна фольга для анодів.
У 2022 році компанія заявляла, що планує випускати достатньо матеріалів для виробництва мільйона електромобілів на рік до 2025 року та 5 млн до 2030 року. Вона, за даними Bloomberg, мала угоди з Ford, Toyota, Volvo тощо.
Однак комерційний завод з виробництва катодів у Неваді, відкриття якого було заплановано на 2024 рік і який уже мав випускати 100 гігават-годин акумуляторних компонентів, досі перебуває у стадії будівництва.
Хоча Redwood планувала розширити виробництво мідної фольги на обох заводах, вона припинила його виробництво в Неваді й більше не планує робити це в Південній Кароліні.
За словами Штробеля, основна частина критично важливих мінералів, які видобуває його компанія, постачається споживачам за межами сектору електромобілів.
Компанія Redwood також запустила новий підрозділ під назвою Redwood Energy, що перетворює зношені акумулятори електромобілів на масштабні системи зберігання енергії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
Бізнес
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ