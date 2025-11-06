SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси

SoftBank та OpenAI оголосили про створення спільного підприємства SB OAI Japan. Метою цього партнерства є розробка й просування корпоративних рішень штучного інтелекту, що адаптовані під потреби японських компаній. Першим клієнтом стане сам SoftBank.

SB OAI Japan буде належати SoftBank і OpenAI у рівних частках (50/50). Підприємство запропонує рішення під назвою Crystal Intelligence - "пакетне корпоративне рішення на основі штучного інтелекту", спрямоване на підтримку управлінських процесів і операцій компаній у Японії.

Crystal Intelligence поєднує корпоративні сервіси OpenAI з локалізованою підтримкою SB OAI Japan і спрямоване на підвищення продуктивності та ефективності управління за допомогою інструментів штучного інтелекту.

SoftBank повідомив, що всі його працівники вже використовують ШІ у щоденній роботі, а компанія створила 2,5 мільйона індивідуальних ChatGPT-екземплярів для внутрішнього користування.

У рамках партнерства SoftBank використовуватиме рішення SB OAI Japan у власних бізнес-підрозділах, перевірятиме їхню ефективність у розробці продуктів та оптимізації процесів. Надалі отримані напрацювання та досвід передаватимуться іншим компаніям через SB OAI Japan.

Угода пов'язана з інвестиціями у штучний інтелект і розвитком технологій для його застосування.