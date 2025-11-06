Авторизация

SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси

18:04 06.11.2025 |

Новини IT

 

SoftBank та OpenAI оголосили про створення спільного підприємства SB OAI Japan. Метою цього партнерства є розробка й просування корпоративних рішень штучного інтелекту, що адаптовані під потреби японських компаній. Першим клієнтом стане сам SoftBank.

SB OAI Japan буде належати SoftBank і OpenAI у рівних частках (50/50). Підприємство запропонує рішення під назвою Crystal Intelligence - "пакетне корпоративне рішення на основі штучного інтелекту", спрямоване на підтримку управлінських процесів і операцій компаній у Японії.

Crystal Intelligence поєднує корпоративні сервіси OpenAI з локалізованою підтримкою SB OAI Japan і спрямоване на підвищення продуктивності та ефективності управління за допомогою інструментів штучного інтелекту.

SoftBank повідомив, що всі його працівники вже використовують ШІ у щоденній роботі, а компанія створила 2,5 мільйона індивідуальних ChatGPT-екземплярів для внутрішнього користування.

У рамках партнерства SoftBank використовуватиме рішення SB OAI Japan у власних бізнес-підрозділах, перевірятиме їхню ефективність у розробці продуктів та оптимізації процесів. Надалі отримані напрацювання та досвід передаватимуться іншим компаніям через SB OAI Japan.

Угода пов'язана з інвестиціями у штучний інтелект і розвитком технологій для його застосування.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: OpenAI
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

