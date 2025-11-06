Фінансові новини
- 06.11.25
- 18:59
RSS
мапа сайту
SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
18:04 06.11.2025 |
SoftBank та OpenAI оголосили про створення спільного підприємства SB OAI Japan. Метою цього партнерства є розробка й просування корпоративних рішень штучного інтелекту, що адаптовані під потреби японських компаній. Першим клієнтом стане сам SoftBank.
SB OAI Japan буде належати SoftBank і OpenAI у рівних частках (50/50). Підприємство запропонує рішення під назвою Crystal Intelligence - "пакетне корпоративне рішення на основі штучного інтелекту", спрямоване на підтримку управлінських процесів і операцій компаній у Японії.
Crystal Intelligence поєднує корпоративні сервіси OpenAI з локалізованою підтримкою SB OAI Japan і спрямоване на підвищення продуктивності та ефективності управління за допомогою інструментів штучного інтелекту.
SoftBank повідомив, що всі його працівники вже використовують ШІ у щоденній роботі, а компанія створила 2,5 мільйона індивідуальних ChatGPT-екземплярів для внутрішнього користування.
У рамках партнерства SoftBank використовуватиме рішення SB OAI Japan у власних бізнес-підрозділах, перевірятиме їхню ефективність у розробці продуктів та оптимізації процесів. Надалі отримані напрацювання та досвід передаватимуться іншим компаніям через SB OAI Japan.
Угода пов'язана з інвестиціями у штучний інтелект і розвитком технологій для його застосування.
