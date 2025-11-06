Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі

15:59 06.11.2025

Новини IT

 

Google представила Project Suncatcher - це експериментальний проєкт, у межах якого компанія вивчає можливість запуску дата-центрів із ШІ в космос. Ідея передбачає розміщення супутників із чипами Tensor Processing Units (TPU), що працюватимуть на сонячній енергії та зможуть забезпечувати обчислення цілодобово.

Як зазначив Тревіс Білз, директор Google з розвитку ШІ-парадигм, "у майбутньому саме космос може стати найкращим місцем для масштабування штучного інтелекту". Компанія опублікувала попереднє дослідження, у якому розповіла про потенціал і технічні виклики ідеї.

Супутники зможуть виробляти енергію у вісім разів ефективніше, ніж сонячні панелі на Землі, але головною проблемою залишаються швидкісні з'єднання між супутниками. Для конкуренції із земними дата-центрами необхідно досягти передачі даних на рівні десятків терабіт за секунду, що потребує дуже щільних орбітальних формацій із відстанню між апаратами менше кілометра.

Ще один виклик - радіація в космосі. За словами Google, чипи Trillium TPU пройшли випробування на стійкість і витримують дозу, еквівалентну п'яти рокам роботи на орбіті без серйозних пошкоджень.

Зараз створення дата-центрів у космосі коштує дуже дорого, але Google вважає, що до середини 2030-х їх утримання може стати таким самим вигідним, як і наземних центрів. У 2027 році компанія разом із компанією Planet планує місію для тестування супутників із ШІ-обладнанням на орбіті.

Також нагадаємо, Google уклала угоду з постачання чистої енергії, у межах якої техгігант отримає до 3 гігават електроенергії у США та оголосила про розташування свого першого ядерного реактора. Також компанія інвестує у газову електростанцію з уловлюванням вуглецю.

До речі, альтернативні розміщення дата-центрів досліджує й Китай. У провінції Хайнань нещодавно запрацював перший у світі підводний центр обробки даних.
За матеріалами: mezha.ua
