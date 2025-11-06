Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
10:37 06.11.2025 |
Tinder, популярний застосунок для знайомств, планує використати штучний інтелект для покращення взаємодії з користувачами та підвищення залученості, на фоні дев'яти кварталів поспіль зі зниженням кількості платних підписок. Компанія Match Group повідомила інвесторів, що функція Chemistry наразі тестується в Австралії Новій Зеландії, і стане ключовим елементом оновлення Tinder у 2026 році.
Функція використовуватиме інтерактивні питання і, за згодою користувача, переглядатиме фотографії з галереї, щоб краще зрозуміти його інтереси. Наприклад, якщо серед знімків є фото з походів, Tinder може пропонувати пари, які також захоплюються активним відпочинком.
Разом з цим Match попередила про фінансові наслідки: тестування нових функцій зменшить прямий дохід Tinder на $14 млн у четвертому кварталі. Загальний прогноз виручки становить $865-875 млн, що нижче за очікувані $884,2 млн.
Tinder також застосовує ШІ для модерації повідомлень (нагадування "Are you sure?" перед потенційно образливими текстами) та вибору найкращих фото профілю. Серед інших нововведень - "режими побачень", подвійні зустрічі, розширена верифікація обличчя й оновлений дизайн профілю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
Бізнес
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів