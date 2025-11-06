Авторизация

Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача

10:37 06.11.2025 |

Новини IT

 

Tinder, популярний застосунок для знайомств, планує використати штучний інтелект для покращення взаємодії з користувачами та підвищення залученості, на фоні дев'яти кварталів поспіль зі зниженням кількості платних підписок. Компанія Match Group повідомила інвесторів, що функція Chemistry наразі тестується в Австралії Новій Зеландії, і стане ключовим елементом оновлення Tinder у 2026 році.

Функція використовуватиме інтерактивні питання і, за згодою користувача, переглядатиме фотографії з галереї, щоб краще зрозуміти його інтереси. Наприклад, якщо серед знімків є фото з походів, Tinder може пропонувати пари, які також захоплюються активним відпочинком.

Разом з цим Match попередила про фінансові наслідки: тестування нових функцій зменшить прямий дохід Tinder на $14 млн у четвертому кварталі. Загальний прогноз виручки становить $865-875 млн, що нижче за очікувані $884,2 млн.

Tinder також застосовує ШІ для модерації повідомлень (нагадування "Are you sure?" перед потенційно образливими текстами) та вибору найкращих фото профілю. Серед інших нововведень - "режими побачень", подвійні зустрічі, розширена верифікація обличчя й оновлений дизайн профілю.
За матеріалами: gagadget.com
 

