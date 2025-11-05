Авторизация

Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android

10:01 05.11.2025 |

Новини IT

 

Epic Games і Google несподівано досягли мирової угоди у справі про монополію Google Play, яка тривала понад чотири роки. Якщо суддя Джеймс Донато схвалить запропоновані зміни, це стане наймасштабнішою трансформацією екосистеми Android з моменту її створення, повідомляє The Verge.

Google погодилася відкрити Android для сторонніх магазинів застосунків і знизити комісію Play Store до 20% або 9%, залежно від типу транзакції. Компанія також створить у наступній версії Android механізм, який дозволить альтернативним магазинам офіційно реєструватися та встановлюватися без попереджень про "ризики безпеки". Ці зміни діятимуть у всьому світі до червня 2032 року.

Epic назвала угоду "історичною перемогою для відкритої платформи Android". Тепер розробники зможуть пропонувати власні системи оплати, розміщуючи їх поруч із Google Play Billing, а також встановлювати нижчі ціни для користувачів, які оберуть альтернативний метод.

Крім того, Google більше не зможе платити виробникам смартфонів чи операторам за ексклюзивне попереднє встановлення своїх сервісів. Розробникам також дозволено напряму повідомляти користувачів про ціни та акції поза межами Play Store.

Якщо суд ухвалить угоду, нова модель може вплинути на всю індустрію мобільних застосунків, зокрема на Apple, Sony, Microsoft і Nintendo, які досі утримують високі комісії у своїх цифрових магазинах.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

