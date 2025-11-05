Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році

Компанія Apple розробляє новий бюджетний MacBook, реліз якого заплановано на першу половину 2026 року. Як повідомляє Bloomberg, пристрій стане конкурентом недорогих ноутбуків на Windows та Chromebook. Очікується, що він коштуватиме менше 1000 доларів.

Наразі найдешевший ноутбук компанії MacBook Air коштує 1000 доларів. Для студентів доступна знижка у розмірі 100 доларів. Також є Mac mini за 600 доларів, але це стаціонарний комп'ютер без монітора, клавіатури та миші.

Новий ноутбук може стати варіантом для користувачів, які зараз використовують iPad з клавіатурою як заміну комп'ютеру. За інформацією аналітика Мін-Чі Куо, пристрій отримає 13-дюймовий дисплей і працюватиме на процесорі A18 Pro, який використовується в iPhone 16 Pro.

Куо також зазначає, що модель може продаватися в кількох кольорах: сріблястому, синьому, рожевому та жовтому, як iMac.

Новий MacBook не замінить наявні моделі, а доповнить лінійку разом із MacBook Air і MacBook Pro з процесорами M5, які компанія планує представити на початку 2026 року.