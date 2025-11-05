Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ

Корпорація Microsoft у понеділок, 3 листопада, уклала п'ятирічний контракт на суму близько 9,7 мільярда доларів з компанією-оператором центрів обробки даних IREN Limited на надання хмарних послуг з використанням передових графічних процесорів компанії Nvidia GB300 .

"Очікується, що графічні процесори будуть розгортатися поетапно з 2026 року на кампусі IREN потужністю 750 МВт у місті Чілдрісс, штат Техас, разом із постачанням нових центрів обробки даних з рідинним охолодженням, які сукупно підтримуватимуть 200 МВт критичного ІТ-навантаження", - йдеться у повідомленні IREN.

Також IREN уклала угоду з компанією Dell Technologies про придбання графічних процесорів та допоміжного обладнання приблизно на 5,8 мільярда доларів.

"Спільно з IREN компанія Microsoft надає своїм клієнтам найсучаснішу інфраструктуру штучного інтелекту. Досвід IREN у створенні та експлуатації повністю інтегрованої хмарної платформи штучного інтелекту - від центрів обробки даних до стеку графічних процесорів - у поєднанні з їхніми надійними енергетичними потужностями робить їх стратегічним партнером", - прокоментував угоду президент з розвитку бізнесу та венчурного капіталу Microsoft Джонатан Тінтер.

Microsoft бракувало потужностей для ШІ

Партнерство з IREN дозволить Microsoft розширити обчислювальні потужності без будівництва нових центрів обробки даних або забезпечення додаткових потужностей. Це - дві найбільші перешкоди, що уповільнювали здатність компанії задовольняти зростаючий попит на штучний інтелект, зазначає Reuters.

Компанія IREN була заснована у 2018 році у штаб-кватирою у Сіднеї. Наразі вона має низку центрів обробки даних та інших об'єктів у США і Канаді і позиціонує себе, як "провідний постачальник хмарних послуг штучного інтелекту". Також у компанії наголошують, що її інфраструктура живиться виключно з відновлюваних джерел енергії.

Microsoft інвестує 15,2 мільярда доларів в "хмари" і ШІ в ОАЕ

Крім того, у понеділок віцеголова і президент Microsoft Бред Сміт повідомив про плани компанії до 2030 року інвестувати загалом 15,2 мільярда доларів у розвиток штучного інтелекту та хмарні обчислення в Об'єднаних Арабських Еміратах, пише AFP.

За його словами, з 2023 року компанія вже вклала 7,3 мільярда доларів у цей напрям і витратить ще 7,9 мільярда доларів до кінця 2029 року.

Сміт зазначив, що інвестиції були заохочені урядами США та ОАЕ та передбачали партнерство з еміратською компанією G42, що займається ШІ. Приблизно дві третини коштів будуть спрямовані на будівництво центрів обробки даних для штучного інтелекту та хмарних систем в ОАЕ, а третина - на планові місцеві операційні витрати.