Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ

23:55 04.11.2025 |

Новини IT

 

Корпорація Microsoft у понеділок, 3 листопада, уклала п'ятирічний контракт на суму близько 9,7 мільярда доларів з компанією-оператором центрів обробки даних IREN Limited на надання хмарних послуг з використанням передових графічних процесорів компанії Nvidia GB300 .

"Очікується, що графічні процесори будуть розгортатися поетапно з 2026 року на кампусі IREN потужністю 750 МВт у місті Чілдрісс, штат Техас, разом із постачанням нових центрів обробки даних з рідинним охолодженням, які сукупно підтримуватимуть 200 МВт критичного ІТ-навантаження", - йдеться у повідомленні IREN.

Також IREN уклала угоду з компанією Dell Technologies про придбання графічних процесорів та допоміжного обладнання приблизно на 5,8 мільярда доларів.

"Спільно з IREN компанія Microsoft надає своїм клієнтам найсучаснішу інфраструктуру штучного інтелекту. Досвід IREN у створенні та експлуатації повністю інтегрованої хмарної платформи штучного інтелекту - від центрів обробки даних до стеку графічних процесорів - у поєднанні з їхніми надійними енергетичними потужностями робить їх стратегічним партнером", - прокоментував угоду президент з розвитку бізнесу та венчурного капіталу Microsoft Джонатан Тінтер.

Microsoft бракувало потужностей для ШІ

Партнерство з IREN дозволить Microsoft розширити обчислювальні потужності без будівництва нових центрів обробки даних або забезпечення додаткових потужностей. Це - дві найбільші перешкоди, що уповільнювали здатність компанії задовольняти зростаючий попит на штучний інтелект, зазначає Reuters.

Компанія IREN була заснована у 2018 році у штаб-кватирою у Сіднеї. Наразі вона має низку центрів обробки даних та інших об'єктів у США і Канаді і позиціонує себе, як "провідний постачальник хмарних послуг штучного інтелекту". Також у компанії наголошують, що її інфраструктура живиться виключно з відновлюваних джерел енергії.

Microsoft інвестує 15,2 мільярда доларів в "хмари" і ШІ в ОАЕ

Крім того, у понеділок віцеголова і президент Microsoft Бред Сміт повідомив про плани компанії до 2030 року інвестувати загалом 15,2 мільярда доларів у розвиток штучного інтелекту та хмарні обчислення в Об'єднаних Арабських Еміратах, пише AFP.

За його словами, з 2023 року компанія вже вклала 7,3 мільярда доларів у цей напрям і витратить ще 7,9 мільярда доларів до кінця 2029 року.

Сміт зазначив, що інвестиції були заохочені урядами США та ОАЕ та передбачали партнерство з еміратською компанією G42, що займається ШІ. Приблизно дві третини коштів будуть спрямовані на будівництво центрів обробки даних для штучного інтелекту та хмарних систем в ОАЕ, а третина - на планові місцеві операційні витрати.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес