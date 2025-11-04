Фінансові новини
04.11.25
- 14:35
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
14:01 04.11.2025 |
Google почала розгортати оновлення застосунку Translate із функцією, що дозволяє використовувати ШІ-модель Gemini для точнішого перекладу. Як повідомляє 9to5Google, нова опція з'являється у вигляді перемикача, де користувач може обрати режим Fast або Advanced.
Режим Fast оптимізований для швидкості, тоді як Advanced "спеціалізується на точності завдяки Gemini". Наразі функція доступна частині користувачів на iOS і підтримує лише переклад між англійською, французькою та іспанською мовами.
Журналісти Engadget перевірили роботу нової моделі на уривку з п'єси Мольєра "Мізантроп". У звичайному режимі переклад вийшов дослівним, але неточним, тоді як Gemini-режим запропонував стилістично правильну інтерпретацію, ближчу до оригіналу.
Хоча Advanced-режим працює повільніше, він забезпечує більш контекстний переклад. Для складних текстів Google радить користуватися додатком Gemini безпосередньо, оскільки він може також пояснювати значення окремих фраз. Компанія попереджає, що ШІ все ще може помилятися або генерувати хибні інтерпретації.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
