Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu

12:52 04.11.2025

Новини IT

Ігровий смартфон Red Magic 11 Pro+ став лідером жовтневого рейтингу AnTuTu серед найпотужніших Android-флагманів. Він змістив з вершини Xiaomi 17 Pro, який очолював вересневий чарт, а тепер навіть не потрапив до десятки найкращих.

Незважаючи на те, що Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17 Pro Max були першими смартфонами на базі чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 і очолили вересневий рейтинг, у жовтні вони залишили топ-10. Це пов'язано з виходом нових моделей від конкурентів, також оснащених цим флагманським процесором.

У жовтні 2025 року AnTuTu назвав найпотужнішим флагманським смартфоном Red Magic 11 Pro+ - він набрав 4 132 403 бали. Його найближчими конкурентами стали OnePlus 15 і iQOO 15, а єдиний гаджет Xiaomi у жовтневому рейтингу - це новий субфлагман Redmi K90 Pro Max, який посів 9-е місце.

Таким чином, топ-5 складається виключно з пристроїв на Snapdragon 8 Elite Gen 5, що підкреслює домінування цього чипа в сегменті продуктивних Android-смартфонів.

Інші учасники топ-10 - це Honor Magic8, Magic8 Pro і смартфони на Dimensity 9500 - Vivo X300 Pro, Realme GT8 Pro, Oppo Find X9 і Vivo X300.

За матеріалами: gagadget.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

