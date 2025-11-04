Фінансові новини
Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
12:52 04.11.2025 |
Ігровий смартфон Red Magic 11 Pro+ став лідером жовтневого рейтингу AnTuTu серед найпотужніших Android-флагманів. Він змістив з вершини Xiaomi 17 Pro, який очолював вересневий чарт, а тепер навіть не потрапив до десятки найкращих.
Незважаючи на те, що Xiaomi 17 Pro і Xiaomi 17 Pro Max були першими смартфонами на базі чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 і очолили вересневий рейтинг, у жовтні вони залишили топ-10. Це пов'язано з виходом нових моделей від конкурентів, також оснащених цим флагманським процесором.
У жовтні 2025 року AnTuTu назвав найпотужнішим флагманським смартфоном Red Magic 11 Pro+ - він набрав 4 132 403 бали. Його найближчими конкурентами стали OnePlus 15 і iQOO 15, а єдиний гаджет Xiaomi у жовтневому рейтингу - це новий субфлагман Redmi K90 Pro Max, який посів 9-е місце.
Таким чином, топ-5 складається виключно з пристроїв на Snapdragon 8 Elite Gen 5, що підкреслює домінування цього чипа в сегменті продуктивних Android-смартфонів.
Інші учасники топ-10 - це Honor Magic8, Magic8 Pro і смартфони на Dimensity 9500 - Vivo X300 Pro, Realme GT8 Pro, Oppo Find X9 і Vivo X300.
