Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
18:00 03.11.2025 |
Amazon Web Services (AWS) і OpenAI оголосили про багаторічне стратегічне партнерство вартістю $38 мільярдів, в рамках якого вони масштабують обчислювальні потужності для розвитку штучного інтелекту та підтримки продуктів OpenAI, зокрема ChatGPT.
Згідно з умовами угоди, OpenAI отримає доступ до сотень тисяч графічних чипів NVIDIA і можливість масштабування до десятків мільйонів процесорів протягом наступних 7 років. Використання потужностей AWS розпочнеться негайно, а повне розгортання інфраструктури заплановано до кінця 2026 року, із можливістю подальшого розширення до 2027 року і далі.
"Масштабування передових моделей ШІ вимагає величезних, надійних обчислювальних ресурсів" - заявив співзасновник і CEO OpenAI Сем Альтман. "Наше партнерство з AWS зміцнює глобальну екосистему обчислень, яка забезпечить наступну еру розвитку ШІ та зробить його доступним для всіх."
Нова інфраструктура буде побудована на базі чипів NVIDIA GB200 і GB300, об'єднаних у кластери через Amazon EC2 UltraServers. Це має забезпечити низьку затримку, високу продуктивність і гнучкість для виконання різних завдань - від тренування нових моделей до обробки запитів у ChatGPT.
Нове партнерство слідує за нещодавньою реструктуризацією OpenAI та укладанням нової угоди з Microsoft, що надає останній права на використання технологій OpenAI до досягнення рівня AGI (штучного загального інтелекту). Попри це, OpenAI продовжує розвивати мультихмарну стратегію, співпрацюючи з різними провайдерами для забезпечення стабільності та масштабованості своїх ШІ-сервісів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
Бізнес
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA