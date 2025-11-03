Авторизация

ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд

18:00 03.11.2025 |

Новини IT

 

Amazon Web Services (AWS) і OpenAI оголосили про багаторічне стратегічне партнерство вартістю $38 мільярдів, в рамках якого вони масштабують обчислювальні потужності для розвитку штучного інтелекту та підтримки продуктів OpenAI, зокрема ChatGPT.

Згідно з умовами угоди, OpenAI отримає доступ до сотень тисяч графічних чипів NVIDIA і можливість масштабування до десятків мільйонів процесорів протягом наступних 7 років. Використання потужностей AWS розпочнеться негайно, а повне розгортання інфраструктури заплановано до кінця 2026 року, із можливістю подальшого розширення до 2027 року і далі.

"Масштабування передових моделей ШІ вимагає величезних, надійних обчислювальних ресурсів" - заявив співзасновник і CEO OpenAI Сем Альтман. "Наше партнерство з AWS зміцнює глобальну екосистему обчислень, яка забезпечить наступну еру розвитку ШІ та зробить його доступним для всіх."

Нова інфраструктура буде побудована на базі чипів NVIDIA GB200 і GB300, об'єднаних у кластери через Amazon EC2 UltraServers. Це має забезпечити низьку затримку, високу продуктивність і гнучкість для виконання різних завдань - від тренування нових моделей до обробки запитів у ChatGPT.

Нове партнерство слідує за нещодавньою реструктуризацією OpenAI та укладанням нової угоди з Microsoft, що надає останній права на використання технологій OpenAI до досягнення рівня AGI (штучного загального інтелекту). Попри це, OpenAI продовжує розвивати мультихмарну стратегію, співпрацюючи з різними провайдерами для забезпечення стабільності та масштабованості своїх ШІ-сервісів.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: OpenAI, Amazon
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

