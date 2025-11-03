Авторизация

Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів

17:00 03.11.2025 |

Новини IT

 

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що індустрія штучного інтелекту стикається з нестачею електроенергії для забезпечення роботи всіх наявних графічних процесорів. Про це він розповів під час спільного інтерв'ю з гендиректором OpenAI Семом Альтманом, пише Tom's Hardware.

"Найбільша проблема, з якою ми стикаємося зараз, полягає не в нестачі обчислювальних потужностей, а в електроенергії - у можливості достатньо швидко будувати центри обробки даних поруч із джерелами енергії. Якщо цього не зробити, може виникнути ситуація, коли купа чипів просто лежить на складах, бо я не можу їх підключити. Власне, це і є моя проблема сьогодні", - сказав Наделла.

Подібна проблема спостерігається й у NVIDIA. Після того як компанія впоралася з дефіцитом прискорювачів для ШІ, на перший план вийшло забезпечення їх електроенергією. Багато технологічних гігантів інвестують у різні джерела живлення, зокрема в ядерні реактори, щоб постачати електрику своїм дата-центрам. Такі зміни вже відобразилися на зростанні рахунків за електроенергію для споживачів у США.

Microsoft, зокрема, підписала угоду щодо відновлення закритої АЕС вартістю $1,6 мільярда. Інші компанії роблять схожі кроки. Наприклад Meta підписала угоду з XGS Energy для постачання 150 МВт електроенергії з геотермальних джерел та купівлі з атомних електростанцій. AWS анонсувала $500 млн інвестицій в ядерну енергетику. Google уклала угоду з постачання чистої енергії, у межах якої техгігант отримає до 3 гігават електроенергії у США та оголосила про розташування свого першого ядерного реактора.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Microsoft
 

