Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
17:00 03.11.2025 |
Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що індустрія штучного інтелекту стикається з нестачею електроенергії для забезпечення роботи всіх наявних графічних процесорів. Про це він розповів під час спільного інтерв'ю з гендиректором OpenAI Семом Альтманом, пише Tom's Hardware.
"Найбільша проблема, з якою ми стикаємося зараз, полягає не в нестачі обчислювальних потужностей, а в електроенергії - у можливості достатньо швидко будувати центри обробки даних поруч із джерелами енергії. Якщо цього не зробити, може виникнути ситуація, коли купа чипів просто лежить на складах, бо я не можу їх підключити. Власне, це і є моя проблема сьогодні", - сказав Наделла.
Подібна проблема спостерігається й у NVIDIA. Після того як компанія впоралася з дефіцитом прискорювачів для ШІ, на перший план вийшло забезпечення їх електроенергією. Багато технологічних гігантів інвестують у різні джерела живлення, зокрема в ядерні реактори, щоб постачати електрику своїм дата-центрам. Такі зміни вже відобразилися на зростанні рахунків за електроенергію для споживачів у США.
Microsoft, зокрема, підписала угоду щодо відновлення закритої АЕС вартістю $1,6 мільярда. Інші компанії роблять схожі кроки. Наприклад Meta підписала угоду з XGS Energy для постачання 150 МВт електроенергії з геотермальних джерел та купівлі з атомних електростанцій. AWS анонсувала $500 млн інвестицій в ядерну енергетику. Google уклала угоду з постачання чистої енергії, у межах якої техгігант отримає до 3 гігават електроенергії у США та оголосила про розташування свого першого ядерного реактора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
|Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
Бізнес
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
|Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA