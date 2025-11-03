Фінансові новини
03.11.25
- 18:40
- RSS
- мапа сайту
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
16:06 03.11.2025
омпанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готується підняти вартість своїх передових напівпровідникових процесів. За даними Тайванської економічної щоденної газети, ціни на чипи можуть зрости до 10% вже наступного року.
Причиною такого кроку є рекордний попит на продукцію компанії, зумовлений розвитком штучного інтелекту та оновленням мобільних пристроїв. Наразі всі виробничі потужності TSMC, зокрема лінії з випуску 3-нм та 5-нм чипів, завантажені на 100%.
Компанія вже веде переговори з клієнтами щодо нових контрактів. Хоча TSMC зазвичай утримується від коментарів про підвищення цін, цього разу очікується, що зростання буде неминучим. Основним фактором є збільшення замовлень від сегмента високопродуктивних обчислень, який поступово витісняє мобільний сектор з позиції головного споживача передових технологій.
Додатковим чинником є значні інвестиції компанії у будівництво виробничих майданчиків за кордоном, зокрема у США та Японії. Це призвело до суттєвого зростання витрат.
Попри можливе підвищення цін, конкуренція на ринку залишається обмеженою, що дає TSMC перевагу у переговорах. Водночас компанія прагне зберегти довгострокові партнерські відносини, тому навіть 10-відсоткове зростання вважається відносно помірним.
