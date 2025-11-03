Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит

16:06 03.11.2025 |

Новини IT

 

омпанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готується підняти вартість своїх передових напівпровідникових процесів. За даними Тайванської економічної щоденної газети, ціни на чипи можуть зрости до 10% вже наступного року.

Причиною такого кроку є рекордний попит на продукцію компанії, зумовлений розвитком штучного інтелекту та оновленням мобільних пристроїв. Наразі всі виробничі потужності TSMC, зокрема лінії з випуску 3-нм та 5-нм чипів, завантажені на 100%.

Компанія вже веде переговори з клієнтами щодо нових контрактів. Хоча TSMC зазвичай утримується від коментарів про підвищення цін, цього разу очікується, що зростання буде неминучим. Основним фактором є збільшення замовлень від сегмента високопродуктивних обчислень, який поступово витісняє мобільний сектор з позиції головного споживача передових технологій.

Додатковим чинником є значні інвестиції компанії у будівництво виробничих майданчиків за кордоном, зокрема у США та Японії. Це призвело до суттєвого зростання витрат.

Попри можливе підвищення цін, конкуренція на ринку залишається обмеженою, що дає TSMC перевагу у переговорах. Водночас компанія прагне зберегти довгострокові партнерські відносини, тому навіть 10-відсоткове зростання вважається відносно помірним.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: TSMC
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес