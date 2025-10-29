Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором

18:07 29.10.2025 |

Новини IT

NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором

 

Під час події GTC Washington 2025 голова NVIDIA Дженсен Хуанг вперше продемонстрував суперчип наступного покоління Vera Rubin. Система поєднує новий процесор Vera з двома GPU Rubin.

NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором

 

Обчислювач Vera Rubin Superchip нагадує розмірами материнську плату, та крім процесорів містить під пам'ять LPDDR та HBM4, яка розташована безпосередньо на графічних процесорах. NVIDIA підтвердила, що перші графічні процесори Rubin вже надійшли до внутрішніх лабораторій, а масове виробництво Superchip заплановано на 2026 рік.

NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором

 

Кожен графічний процесор Rubin складається з двох кристалів та забезпечує до 50 PFLOPS продуктивності FP4 і має по 288 ГБ пам'яті HBM4 на кожний кристал. Супутній процесор Vera складається з 88 ядер на Arm та 176 потоків, підключених до графічних процесорів через з'єднання NVLINK-C2C, що забезпечує пропускну здатність 1,8 ТБ/с.

NVIDIA заявляє, що повна система NVL144 пропонуватиме до 3,6 Exaflops для FP4 та 1,2 Exaflops для навчання FP8, що приблизно у 3,3 раза швидше, ніж наявна платформа GB300 NVL72. Пам'ять системи покращується збільшується до 13 ТБ/с пропускної здатності HBM4 та загального обсягу 75 ТБ швидкої системної пам'яті, при цьому пропускна здатність NVLINK та CX9 збільшується до 260 ТБ/с та 28,8 ТБ/с відповідно.

NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором

 

Компанія також анонсувала систему Rubin Ultra NVL576, вихід якої очікується у другій половині 2027 року. Потужніша конфігурація отримає чотири більших GPU, 1 ТБ пам'яті HBM4e та загальну продуктивність 15 Exaflops FP4 та 5 Exaflops FP8. Система збільшує обсяг швидкої пам'яті до 365 ТБ та пропускну здатність до 1,5 ПБ/с завдяки NVLINK. NVIDIA також представила кілька варіантів обчислювальних серверів, включаючи версію CPX, розроблену для ширшого контексту моделей штучного інтелекту.

NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0000  0,05 0,12 42,0300  0,05 0,12
EUR 48,9400  0,01 0,02 48,9700  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес