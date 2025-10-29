NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором

Під час події GTC Washington 2025 голова NVIDIA Дженсен Хуанг вперше продемонстрував суперчип наступного покоління Vera Rubin. Система поєднує новий процесор Vera з двома GPU Rubin.

Обчислювач Vera Rubin Superchip нагадує розмірами материнську плату, та крім процесорів містить під пам'ять LPDDR та HBM4, яка розташована безпосередньо на графічних процесорах. NVIDIA підтвердила, що перші графічні процесори Rubin вже надійшли до внутрішніх лабораторій, а масове виробництво Superchip заплановано на 2026 рік.

Кожен графічний процесор Rubin складається з двох кристалів та забезпечує до 50 PFLOPS продуктивності FP4 і має по 288 ГБ пам'яті HBM4 на кожний кристал. Супутній процесор Vera складається з 88 ядер на Arm та 176 потоків, підключених до графічних процесорів через з'єднання NVLINK-C2C, що забезпечує пропускну здатність 1,8 ТБ/с.

NVIDIA заявляє, що повна система NVL144 пропонуватиме до 3,6 Exaflops для FP4 та 1,2 Exaflops для навчання FP8, що приблизно у 3,3 раза швидше, ніж наявна платформа GB300 NVL72. Пам'ять системи покращується збільшується до 13 ТБ/с пропускної здатності HBM4 та загального обсягу 75 ТБ швидкої системної пам'яті, при цьому пропускна здатність NVLINK та CX9 збільшується до 260 ТБ/с та 28,8 ТБ/с відповідно.

Компанія також анонсувала систему Rubin Ultra NVL576, вихід якої очікується у другій половині 2027 року. Потужніша конфігурація отримає чотири більших GPU, 1 ТБ пам'яті HBM4e та загальну продуктивність 15 Exaflops FP4 та 5 Exaflops FP8. Система збільшує обсяг швидкої пам'яті до 365 ТБ та пропускну здатність до 1,5 ПБ/с завдяки NVLINK. NVIDIA також представила кілька варіантів обчислювальних серверів, включаючи версію CPX, розроблену для ширшого контексту моделей штучного інтелекту.