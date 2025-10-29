Фінансові новини
- |
- 29.10.25
- |
- 21:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
18:07 29.10.2025 |
Під час події GTC Washington 2025 голова NVIDIA Дженсен Хуанг вперше продемонстрував суперчип наступного покоління Vera Rubin. Система поєднує новий процесор Vera з двома GPU Rubin.
Обчислювач Vera Rubin Superchip нагадує розмірами материнську плату, та крім процесорів містить під пам'ять LPDDR та HBM4, яка розташована безпосередньо на графічних процесорах. NVIDIA підтвердила, що перші графічні процесори Rubin вже надійшли до внутрішніх лабораторій, а масове виробництво Superchip заплановано на 2026 рік.
Кожен графічний процесор Rubin складається з двох кристалів та забезпечує до 50 PFLOPS продуктивності FP4 і має по 288 ГБ пам'яті HBM4 на кожний кристал. Супутній процесор Vera складається з 88 ядер на Arm та 176 потоків, підключених до графічних процесорів через з'єднання NVLINK-C2C, що забезпечує пропускну здатність 1,8 ТБ/с.
NVIDIA заявляє, що повна система NVL144 пропонуватиме до 3,6 Exaflops для FP4 та 1,2 Exaflops для навчання FP8, що приблизно у 3,3 раза швидше, ніж наявна платформа GB300 NVL72. Пам'ять системи покращується збільшується до 13 ТБ/с пропускної здатності HBM4 та загального обсягу 75 ТБ швидкої системної пам'яті, при цьому пропускна здатність NVLINK та CX9 збільшується до 260 ТБ/с та 28,8 ТБ/с відповідно.
Компанія також анонсувала систему Rubin Ultra NVL576, вихід якої очікується у другій половині 2027 року. Потужніша конфігурація отримає чотири більших GPU, 1 ТБ пам'яті HBM4e та загальну продуктивність 15 Exaflops FP4 та 5 Exaflops FP8. Система збільшує обсяг швидкої пам'яті до 365 ТБ та пропускну здатність до 1,5 ПБ/с завдяки NVLINK. NVIDIA також представила кілька варіантів обчислювальних серверів, включаючи версію CPX, розроблену для ширшого контексту моделей штучного інтелекту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ТОП-НОВИНИ
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
Бізнес
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+
|Nike показала перше взуття з електроприводом
|Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
|Китай представив UBIOS — власну альтернативу BIOS та UEFI для уникнення західних технологій