NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті

NVIDIA представила оновлену версію професійного графічного процесора RTX PRO 5000 Blackwell, яка отримала вражаючий обсяг відеопам'яті.

Нова модель RTX PRO 5000 запропонує 72 ГБ відеопам'яті GDDR7, що на 50% більше, ніж у оригінальної моделі. Цього вдалося досягти завдяки використанню нових 24Gb чіпів GDDR7 замість колишніх 16Gb. Такий обсяг пам'яті відкриває нові можливості для завдань, пов'язаних з ШІ, 3D-візуалізацією та науковими обчисленнями.

Окрім збільшеного обсягу пам'яті, графічний прискорювач не запропонує більше жодних новацій і відповідає наступним характеристикам:

* графічний процесор: GB202

* кількість CUDA-ядер: 14 080 (110 SM-блоків)

* ширина шини пам'яті: 384-біт

* пропускна здатність: 1344 ГБ/с

* споживання енергії: 300 Вт

* форм-фактор: повноформатна десктопна карта.

Вартість Nvidia RTX PRO 5000 72GB Blackwell поки що не розкривається, але вона точно буде дорожчою за 48-гігабайтну версію.