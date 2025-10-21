Авторизация

NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті

17:09 21.10.2025 |

Новини IT

NVIDIA представила оновлену версію професійного графічного процесора RTX PRO 5000 Blackwell, яка отримала вражаючий обсяг відеопам'яті.

Нова модель RTX PRO 5000 запропонує 72 ГБ відеопам'яті GDDR7, що на 50% більше, ніж у оригінальної моделі. Цього вдалося досягти завдяки використанню нових 24Gb чіпів GDDR7 замість колишніх 16Gb. Такий обсяг пам'яті відкриває нові можливості для завдань, пов'язаних з ШІ, 3D-візуалізацією та науковими обчисленнями.

Окрім збільшеного обсягу пам'яті, графічний прискорювач не запропонує більше жодних новацій і відповідає наступним характеристикам:

* графічний процесор: GB202
* кількість CUDA-ядер: 14 080 (110 SM-блоків)
* ширина шини пам'яті: 384-біт
* пропускна здатність: 1344 ГБ/с
* споживання енергії: 300 Вт
* форм-фактор: повноформатна десктопна карта.

Вартість Nvidia RTX PRO 5000 72GB Blackwell поки що не розкривається, але вона точно буде дорожчою за 48-гігабайтну версію.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

