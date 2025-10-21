Фінансові новини
- |
- 21.10.25
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
17:09 21.10.2025 |
NVIDIA представила оновлену версію професійного графічного процесора RTX PRO 5000 Blackwell, яка отримала вражаючий обсяг відеопам'яті.
Нова модель RTX PRO 5000 запропонує 72 ГБ відеопам'яті GDDR7, що на 50% більше, ніж у оригінальної моделі. Цього вдалося досягти завдяки використанню нових 24Gb чіпів GDDR7 замість колишніх 16Gb. Такий обсяг пам'яті відкриває нові можливості для завдань, пов'язаних з ШІ, 3D-візуалізацією та науковими обчисленнями.
Окрім збільшеного обсягу пам'яті, графічний прискорювач не запропонує більше жодних новацій і відповідає наступним характеристикам:
* графічний процесор: GB202
* кількість CUDA-ядер: 14 080 (110 SM-блоків)
* ширина шини пам'яті: 384-біт
* пропускна здатність: 1344 ГБ/с
* споживання енергії: 300 Вт
* форм-фактор: повноформатна десктопна карта.
Вартість Nvidia RTX PRO 5000 72GB Blackwell поки що не розкривається, але вона точно буде дорожчою за 48-гігабайтну версію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ТОП-НОВИНИ
|Заява лідерів Європи: Лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів з РФ
|Politico: Посли ЄС вже узгодили висновки саміту щодо "репараційного кредиту" для України
|Трамп: Я не думаю, що Україна переможе у війні, але вона все ще може це зробити
|Bloomberg: США не підтримали план ЄС щодо «репараційної позики» Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
Бізнес
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI