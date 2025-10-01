Авторизация

Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ

10:54 01.10.2025

Новини IT

 

Акції NVIDIA зросли майже на 3% і встановили новий рекорд, піднявши ринкову капіталізацію компанії понад $4,5 трлн. Від початку року цінні папери зросли на 39%, а активна діяльність у сфері штучного інтелекту зробила NVIDIA центральним гравцем галузі, пише CNBC.

OpenAI нещодавно оголосила, що NVIDIA отримає пакет акцій стартапу вартістю до $100 млрд і побудує дата-центри на сотні мільярдів доларів із GPU NVIDIA. Додатково OpenAI спільно з Oracle створює п'ять нових дата-центрів, які вміщатимуть сотні тисяч графічних процесорів. Загальний проєкт Stargate оцінюють у $500 млрд.

За словами CEO Дженсена Хуанга, близько 70% витрат на будівництво нових ШІ-центрів припадає саме на продукцію NVIDIA. Аналітики Citi підняли цільову ціну акцій компанії з $200 до $210, вказавши на зростання інвестицій у ШІ-інфраструктуру після оголошень OpenAI.

NVIDIA не єдина, хто виграє від цього тренду: Meta, Google та інші також різко збільшують капітальні витрати на інфраструктуру. Хмарний провайдер CoreWeave, де NVIDIA має значну частку, уклав угоду з Meta на $14,2 млрд щодо послуг ШІ-інфраструктури.

Наразі акції NVIDIA показують найкращі результати серед мегакорпорацій, поступаючись лише Broadcom, чиї папери також зросли приблизно на 40% завдяки співпраці з OpenAI.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: NVIDIA
 

