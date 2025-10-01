Фінансові новини
- |
- 01.10.25
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
10:54 01.10.2025 |
Акції NVIDIA зросли майже на 3% і встановили новий рекорд, піднявши ринкову капіталізацію компанії понад $4,5 трлн. Від початку року цінні папери зросли на 39%, а активна діяльність у сфері штучного інтелекту зробила NVIDIA центральним гравцем галузі, пише CNBC.
OpenAI нещодавно оголосила, що NVIDIA отримає пакет акцій стартапу вартістю до $100 млрд і побудує дата-центри на сотні мільярдів доларів із GPU NVIDIA. Додатково OpenAI спільно з Oracle створює п'ять нових дата-центрів, які вміщатимуть сотні тисяч графічних процесорів. Загальний проєкт Stargate оцінюють у $500 млрд.
За словами CEO Дженсена Хуанга, близько 70% витрат на будівництво нових ШІ-центрів припадає саме на продукцію NVIDIA. Аналітики Citi підняли цільову ціну акцій компанії з $200 до $210, вказавши на зростання інвестицій у ШІ-інфраструктуру після оголошень OpenAI.
NVIDIA не єдина, хто виграє від цього тренду: Meta, Google та інші також різко збільшують капітальні витрати на інфраструктуру. Хмарний провайдер CoreWeave, де NVIDIA має значну частку, уклав угоду з Meta на $14,2 млрд щодо послуг ШІ-інфраструктури.
Наразі акції NVIDIA показують найкращі результати серед мегакорпорацій, поступаючись лише Broadcom, чиї папери також зросли приблизно на 40% завдяки співпраці з OpenAI.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
|«Київстар» запускає тестування технології Direct to Cell від Starlink для абонентів
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
Бізнес
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав
|Трамп закликає звільнити свою політичну опонентку з Microsoft