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Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
12:10 15.07.2025 |
OpenAI розпочала покупку стартапу Windsurf, який займався перспективними розробками у сфері штучного інтелекту. Сума угоди мала скласти $3 млрд, це багато, як для стартапу, свого часу Instagram обійшовся Facebook в $1 млрд і це вважалося багато. Але угода вже не відбудеться.
Google зробив просто піратський рейд, викупивши за $2,4 млрд ключових співробітників стартапу Windsurf разом з CEO і неексклюзивним правом на інтелектуальну власність. Тобто, на те, що і було основною цінністю стартапу.
Причому, така тактика не є незаконною, OpenAI в суд подати не зможе. Обійти антимонопольне законодавство - без фактичного поглинання Google зберігає цю угоду в межах антитрастових зон. Тренд «acqui‑hire» - коли купуєш мізки і нуль активів - допомагає гігантам уникнути регуляторів.
OpenAI вже стикалася з агресивними конкурентами - останній час Meta активно переманює перспективних AI-інженерів компанії, пропонуючи 100-мільйонні контракти . Сам CEO OpenAI Сем Альтман публічно назвав це "навалою меркантильних агентів" та натякнув, що готові підвищувати виплати, аби втримати свою команду. Тепер до цього світу акул приєднався і Google. Є враження, що несподіваний успіх OpenAI призвів до того, що великі корпорації стали дуже пильно слідкувати за цією невеликою компанією, швидко перехоплюючи "довгим доларом" усе, до чого вона проявляє інтерес. Такий тиск і неспівставні фінансові можливості компаній можуть призвести до серйозної кризи і зрештою поглинання OpenAI кимось із фінансових гігантів.
Meta, Microsoft та Amazon вже використовували такі стратегії: Microsoft переманив засновника Inflection, Amazon - команду Adept, а Google рік тому - CharacterAI.
FTC під головуванням Ендрю Фергюсона продовжує розслідування дій великих технокорпорацій, але поки не зупиняє такі «акві‑хайри». Питання на мільйон: чи активно регулятори будуть розглядати неофіційні поглинання як загрозу конкуренції?
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