ChatGPT тепер може працювати напряму з файлами й календарем користувача

OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT. Вона поступово стає доступною для користувачів у різних країнах та тарифних планах і дозволяє інтегрувати чат-бот із Google-застосунками (Drive, Календар, Gmail), Microsoft Outlook, GitHub, Dropbox, SharePoint, OneDrive тощо, йдеться в блозі компанії.

Це означає, що тепер користувачі можуть працювати з власними або корпоративними даними просто в чаті - без потреби перемикатися між вкладками. Наприклад, можна запитати: "Що в мене на завтра в календарі?" або "Покажи договір із компанією Х", і ChatGPT знайде відповідні дані в підключених джерелах.

Connectors дозволяють ChatGPT:

* шукати листи в Gmail або Outlook,

* переглядати події з Google Календаря чи Microsoft Calendar,

* знаходити файли у Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint,

* отримувати інформацію з GitHub, Linear, HubSpot тощо.

Функція підтримує кілька типів підключень:

* Chat Search - швидкий пошук у вибраних сервісах;

* Deep Research - складні запити з глибоким аналізом і цитуванням джерел;

* Synced Connectors - попередньо синхронізовані дані для миттєвих відповідей;

* Custom Connectors - для розробників, можливість під'єднати внутрішні корпоративні сервіси.

Конфіденційність і безпека

Для користувачів ChatGPT Team, Enterprise та Edu компанія не використовує дані з підключених сервісів для тренування моделей. У тарифах Free, Plus і Pro така можливість є - якщо активована опція "Improve the model for everyone".

OpenAI зазначає, що ChatGPT може тимчасово зберігати дані із зовнішніх джерел у памʼяті (Memory), якщо вона увімкнена, щоб покращити відповіді на майбутні запити. Цю функцію можна вимкнути в налаштуваннях.

Користувачі самі обирають, які сервіси підключати. Коннектор можна в будь-який момент відʼєднати або видалити через налаштування.

Функція поки що недоступна в ЄС, Швейцарії та Великій Британії. Україна не входить до переліку обмежених регіонів.