Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2

В ігровій індустрії відбулася ще одна подія, яку раніше неможливо було уявити!

Після низки випуску ігор Microsoft на консолях Sony, японська компанія робить жест у відповідь і випустить одну зі своїх найуспішніших ігор на Xbox.

Arrowhead Studios і Xbox офіційно підтвердили, що бажання користувачів американських консолей скоро здійсниться, і вони зможуть приєднатися до баталій у популярному кооперативному шутері Helldivers 2, який став однією з найбільш хітових ігор 2024 року.

Реліз Helldivers 2 на Xbox Series відбудеться 26 серпня, а передзамовлення стартує вже сьогодні.

Геймдиректор Helldivers 2 Мікаель Ерікссон (Mikael Eriksson) дав такий коментар на сторінці Xbox Wire:

Ми знаємо, що геймери просили про це вже деякий час і дуже раді додати більше "Пекельних десантників" (Helldivers) у нашу гру. У нас так багато всього в запасі на майбутні місяці та роки - і чим більше гравців, тим більше історій ми зможемо розповісти! Битва за Супер-Землю тільки почалася.