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Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2
10:40 04.07.2025 |
В ігровій індустрії відбулася ще одна подія, яку раніше неможливо було уявити!
Після низки випуску ігор Microsoft на консолях Sony, японська компанія робить жест у відповідь і випустить одну зі своїх найуспішніших ігор на Xbox.
Arrowhead Studios і Xbox офіційно підтвердили, що бажання користувачів американських консолей скоро здійсниться, і вони зможуть приєднатися до баталій у популярному кооперативному шутері Helldivers 2, який став однією з найбільш хітових ігор 2024 року.
Реліз Helldivers 2 на Xbox Series відбудеться 26 серпня, а передзамовлення стартує вже сьогодні.
Геймдиректор Helldivers 2 Мікаель Ерікссон (Mikael Eriksson) дав такий коментар на сторінці Xbox Wire:
Ми знаємо, що геймери просили про це вже деякий час і дуже раді додати більше "Пекельних десантників" (Helldivers) у нашу гру. У нас так багато всього в запасі на майбутні місяці та роки - і чим більше гравців, тим більше історій ми зможемо розповісти! Битва за Супер-Землю тільки почалася.
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