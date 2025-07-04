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АНАЛІТИКА

Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace

12:10 04.07.2025 |

Новини IT

Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace

 

Google інтегрувала кастомізовані чат-боти Gemini, відомі як Gems, у додатки Google Workspace - Docs, Sheets, Gmail, Slides і Drive. Gems доступні в бічній панелі та дозволяють користувачам використовувати власні чи готові ШІ-асистенти без перемикання на окрему вкладку.

Gems адаптуються до специфічних завдань: від створення брендованого контенту до підготовки до іспитів чи продажів. Користувачі можуть завантажувати файли для контексту, а Google пропонує вбудовані Gems для редагування тексту, кодування чи генерації ідей для пітчів. Створити кастомний Gem можна в окремій вкладці або через опцію в панелі.

Оновлення, яке почало розгортатися 2 липня, підтримує функції Workspace, як-от @-згадки та доступ до файлів. Воно доступне для всіх користувачів Workspace із доступом до Gemini, але повне впровадження може тривати до 15 днів.
За матеріалами: mezha.media
 

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