Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ

Microsoft оновлює меню «Пуск» у Windows 11. І цього разу мова йде не про зміну дизайну іконок чи натяк на ностальгію, а цілком конкретної функції: автоматичного сортування програм за категоріями. Звучить наче щось складне й технологічне? Насправді все набагато простіше, ніж здається. Для цієї систематизації не потрібно жодного ШІ (як от для меню налаштувань), ніяких серверів Microsoft і навіть не потрібне підключення до інтернету, що в наші часи вже звучить як щось неймовірне.

У центрі цієї новації лежить звичайнісінький JSON-файл вагою 15 МБ. Саме в ньому Microsoft описала, до якої категорії належить кожна з програм із Microsoft Store. Усе позначено числами: 0 - продуктивність, 1 - соцмережі, 2 - творчість, і так далі. Цей файл зашитий у систему, і Windows 11 просто читає його щоразу, коли користувач встановлює нову програму.

Після встановлення нової програми ОС Windows 11 автоматично перевіряє її приналежність до тієї чи іншої категорії. Якщо виявиться, що система містить щонайменше 3 програми, які належать до однієї категорії, вони з'являться в меню «Пуск» у вигляді згрупованої секції.

Наприклад, якщо користувач встановлює Windows Media Player, а у нього вже є ще два інших «музичних» застосунки, система покаже їх усіх разом. При цьому ті програми, які використовуються частіше, автоматично переміщуються вгору списку. Так що порядок не алфавітний, а динамічний, залежно від звичок та вподобань конкретного користувача.

І хоч це виглядає як черговий крок до впорядкованості, Microsoft поки не дає змоги створювати власні категорії або перейменовувати наявні. Тобто якщо комусь хочеться об'єднати калькулятор, блокнот і стару гру з дитинства в «улюблене» - доведеться зачекати. А тим часом треба змиритися із системою каталогізації програм від Microsoft.

Нова система групування програм в меню «Пуск» вже доступна учасникам програми Windows Insider.