Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів

13:14 03.07.2025 |

Новини IT

 

Платформа AnTuTu опублікувала свіжий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів за червень 2025 року.

Лідером продуктивності став геймерський смартфон Red Magic 10S Pro+, який набрав 2 907 137 балів. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version - це модифікована версія зі збільшеними частотами: до 4.47 ГГц в основного ядра CPU і до 1.2 ГГц у GPU.

Крім топового чипа, Red Magic 10S Pro+ отримав активну систему охолодження з відцентровим вентилятором. Це дає змогу чипу довше зберігати пікову продуктивність навіть за високого навантаження - в іграх і стрес-тестах.

На другому місці опинився Vivo X200 Ultra з результатом 2 885 215 балів, а третє місце посів OPPO Find X8 Ultra, який показав 2 883 092 бали в тестах.

Усі три смартфони використовують модифіковану версію Snapdragon 8 Gen 3 з максимальними характеристиками. При цьому тільки Red Magic 10S Pro+ отримав активне охолодження, що дало йому змогу обійти найближчих конкурентів.

Топ-10 рейтингу AnTuTu за червень 2025 року:

1. Red Magic 10S Pro+ - 2 907 137
2. vivo X200 Ultra - 2 885 215
3. OPPO Find X8 Ultra - 2 883 092
4. iQOO 13 - 2 880 600
5. realme GT6 - 2 877 699
6. iQOO Neo9S Pro+ - 2 866 080
7. Red Magic 9 Pro+ - 2 843 751
8. iQOO 12 - 2 837 403
9. vivo X100 Ultra - 2 833 961
10. OnePlus Ace 3 Pro - 2 828 209

Звертаємо увагу, що всі пристрої зі списку працюють на чіпах Qualcomm.

Повний рейтинг можна глянути на офіційній сторінці AnTuTu.

Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7239
  0,0877
 0,21
EUR
 1
 49,1758
  0,0430
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3344  0,07 0,16 41,9160  0,07 0,17
EUR 48,8436  0,09 0,18 49,6028  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7150  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес