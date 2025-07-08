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США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
08:46 08.07.2025 |
Сполучені Штати нададуть Україні в рамках військової допомоги зброю для захисту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
"Нам доведеться відправити ще зброю, ми зобов'язані це зробити. Вони повинні бути здатні захищатися. По них дуже сильно б'ють. Нам доведеться послати більше зброї, оборонної зброї - насамперед", - сказав він.
За словами американського лідера, він дуже сильно розчарований тим, що російський диктатор Володимир Путін не зупиняється. Трамп підкреслив, що гинуть люди.
"Я розчарований тим, що президент Путін не зупинився", - обурився він, додавши, що глава Кремля, судячи з усього, не збирається зупиняти війну.
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