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Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
17:13 08.07.2025 |
Один із найбільших постачальників зброї в Україну, чеська компанія Excalibur Army, офіційно відкрила своє представництво в Києві і запускає виробництво боєприпасів в Україні. Про це повідомив холдинг Czechoslovak Group (CSG), до складу якого входить Excalibur Army.
Excalibur Army працює з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Компанія вже передала ЗСУ понад тисячу одиниць техніки, включно з танками, БМП, артилерійськими системами та ракетними установками, а також понад 2 млн боєприпасів великого калібру.
"Новий офіс не просто символ - це практичний крок для швидшого ухвалення рішень, безперебійної логістики та тіснішої комунікації з нашими партнерами на місцях", - заявив директор із маркетингу Excalibur Army Ян Краткий.
Основним напрямом роботи компанії в Україні буде спільне виробництво артилерійських боєприпасів, включно з 155-мм снарядами, розпочате у співпраці з українською компанією Ukrainian Armor (ТОВ "Українська бронетехніка").
Сторони підписали меморандум про співпрацю у 2024 році та планують розпочати виробництво у 2025 році.
"Ми готові поставити понад 100 000 набоїв різних типів 155-мм боєприпасів та 50 000 набоїв 105-мм боєприпасів, щойно отримаємо державне замовлення", - розповів директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.
Це масштабна програма виробництва боєприпасів стандарту НАТО, яка передбачає ліцензоване виробництво різних калібрів в Україні. На початковому етапі понад 50% виробництва буде локалізовано, надалі цей показник планується збільшити до 80%.
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