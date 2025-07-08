Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури

Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє пресслужба уряду за підсумками засідання Кабміну, що відбулося у понеділок, 7 липня.

Згідно із повідомленням, розглядаючи питання призначення директора БЕБ, Кабмін вивчив додаткові матеріали від СБУ, "які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки".

"За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії", - йдеться у повідомленні.

В уряді стверджують, що це рішення "відповідає положенням закону "Про Бюро економічної безпеки" та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ".

Як повідомлялося, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського - керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Згідно із законом "Про Бюро економічної безпеки", конкурсна комісія подає на розгляд прем'єр-міністру не більше двох відібраних з числа учасників конкурсу кандидатур на посаду директора БЕБ. А Кабмін протягом 10 днів з дня отримання подання призначає директора БЕБ, який вважається переможцем конкурсу.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважив, що це рішення уряду порушує закон про БЕБ.

"Вирішили відхилити рішення конкурсної комісії та типу повторно провести конкурс на голову БЕБ. ️Це чиста маніпуляція і зриває наші зобовʼязання по МВФ та ЄС. Зроблено всім урядом одноголосно по вказівці ОП і особисто Зеленського. Тому що обраний кандидат від НАБУ для них є ризик викриття всіх схем, які ті набудували", - прокоментував депутат рішення уряду у Telegram.