НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшук у помешканні народного депутата від фракції "Слуги народу" Романа Каптєлова у межах справи про ймовірне недостовірне декларування.

Про це свідчить рішення Вищого антикорупційного суду та підтверджують співрозмовники видання "Слово і діло" в антикорупційних органах.

Зокрема, детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Каптєлова 17 червня. У результаті обшуку у депутата вилучили мобільний телефон, який мав систему логічного захисту. Політик відмовився його розблокувати, тому телефон вилучили і визнали речовим доказом для проведення експертизи. Суд на прохання детективів наклав на вилучений телефон арешт.

Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що дружина нардепа від "Слуги народу" Романа Каптєлова має громадянство РФ та мешкає у Росії. Також родина парламентаря з 2015-го року володіє квартирою в Москві, але у своїх деклараціях депутат цю інформацію приховав.

10 лютого 2025 року НАБУ розпочало розслідування за фактом імовірного недостовірного декларування щодо Каптєлова. Зокрема, депутат не вказав у декларації відомості про членів його сім'ї, а також про належне їм на праві власності майно, а також доходи дружини Євгенії Каптєлової, вважає слідство.

За даними "Схем", дружина Каптєлова залишила Україну за місяць до повномасштабного вторгнення і вирушила до Москви, де почала працювати на російську державну установу.

Каптєлов обрався до ВР від "Слуги народу" на 36 окрузі з центром в Павлограді.

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"Це чиста маніпуляція і зриває наші зобовʼязання по МВФ та ЄС. Зроблено всім урядом одноголосно по вказівці ОП і особисто Зеленського. Тому що обраний кандидат від НАБУ для них є ризик викриття всіх схем, які ті набудували", - прокоментував Железняк рішення уряду у Telegram.