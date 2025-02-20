Microsoft представила ШІ-модель Muse, яка може генерувати геймплей

Microsoft представила штучний інтелект Muse, який здатний генерувати геймплей та ігрові оточення. Це перша модель Wold and Human Action Model (WHAM), яка допоможе розробникам не лише створювати нові ігри, але й оптимізувати старі для сучасних платформ.

Muse була розроблена дослідницьким підрозділом компанії Microsoft Research. Ця нова ШІ-модель зможе створювати ігрове оточення на основі візуальних елементів або дій контролера гравців. Модель розуміє 3D-світ та фізику гри й може реагувати безпосередньо на взаємодії гравців з грою.

Для тренування моделі Muse були використані дані з ігроладу гри Bleeding Edge (2020) від Ninja Theory. Це командна онлайн-гра 4 на 4. Записи матчів збиралися тільки за умови, що гравці погоджуються з Ліцензійною угодою кінцевого користувача (EULA).

"Було вражаюче бачити, як різноманітно Microsoft Research використовує середовище та дані Bleeding Edge для дослідження нових методів у галузі штучного інтелекту, що стрімко розвивається. Від хакатону, з якого все почалося, де ми вперше інтегрували ШІ в Bleeding Edge, до створення ШІ-агентів, які могли б поводитися як гравці-люди, і до моделі світових і людських дій, здатної вигадувати абсолютно нові послідовності ігрового процесу Bleeding Edge під керівництвом людини, - все це відкриває очі на потенціал, який має цей тип технології", - розповів Гевін Костелло, технічний директор Ninja Theory.

Вивчаючи дані з Bleeding Edge, модель Muse отримала доступ до семи років геймплею, використовуючи мільярди зображень дій гравців. Хоча вона все ще на ранній стадії розвитку, тепер вона може генерувати візуальний геймплей у роздільній здатності 300 × 180 пікселів, що краще за попередні результати (128 × 128), але ще далеке від стандарту 1080p.

Microsoft представила чимало прикладів згенерованого за допомогою Muse ігроладу. Компанія поки відзначає, що нову ШІ-модель потенційно можна буде використовувати для ранніх етапів розробки гри, проте наголошує, що Muse не призначена для створення цілих ігор та заміни розробників.

Microsoft досліджує можливості використання Muse для покращення класичних ігор та їх адаптації для сучасних систем. Компанія також розглядає застосування ШІ для створення прототипів ігор та впровадження інтелектуальних функцій у наявні проєкти. Крім того, у Copilot Labs будуть доступні інтерактивні ігри, щоб користувачі могли самостійно випробувати нові технології.