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Samsung починає масове виробництво нової пам'яті QLC V-NAND 9-го покоління
13:25 16.09.2024 |
Нова пам'ять стала доступною для масового виробництва всього через кілька місяців після запуску трирівневої комірки (TLC) 9-го покоління. Samsung почала виготовляти TLC V-NAND у квітні, а тепер запускає нові QLC технології. Це допоможе їй стати лідером на ринку флешпам'яті з великою ємністю і високою швидкістю.
QLC V-NAND 9-го покоління відзначається збільшенням щільності бітів на 86% у порівнянні з попередньою версією V7 QLC. Вона забезпечує швидкість введення-виведення до 3,2 ГБ/с і підтримує буферизацію SLC/TLC.
Samsung використовує нову технологію Designed Mold для покращення інтервалів між клітинами пам'яті, що забезпечує їх стабільність і підвищує ефективність.
Технологія Channel Hole Etching дозволяє створювати найбільшу кількість шарів пам'яті, а Predictive Program контролює зміни в клітинах, щоб зменшити помилки.
З новим QLC V-NAND 9-го покоління Samsung обіцяє забезпечити вдосконалені рішення SSD, які відповідають потребам ери штучного інтелекту.
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