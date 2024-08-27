Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів

09:40 27.08.2024 |

Новини IT

 

Дослідники з Університету Редінга успішно продемонстрували обмежену поведінку «навчання» простого гідрогелю з електроактивного полімеру (EAP) у зв'язці з масивом електродів. Це було продемонстровано за допомогою системи керування гелем EAP, яка відтворювала адаптовану версію класичної відеогри Pong. Крім того, здавалося, що система керування гелем EAP, або «мозок», досягла піка своїх можливостей гри в Pong приблизно через 20 хвилин.

Хоча система керування гелем EAP, безумовно, жодним чином не нагадує свідоме життя, вона все одно демонструє невід'ємну здатність, для якої матеріал не був розроблений.

Інженер Вінсент Стронг з Університету Редінга пояснює це наступним чином:

«Швидкість, з якою гідрогель здувається, займає набагато більше часу, ніж час, необхідний для його розбухання в перший раз, тобто наступний рух іонів залежить від його попереднього руху, що є щось на кшталт постійного перегрупування іонів у гідрогелі, що ґрунтується на попередніх перегрупуваннях у гідрогелі, які тривають з того часу, коли він був створений і мав однорідний розподіл іонів».

По суті, це доводить, що гідрогелі EAP мають набагато більше перспектив, ніж їх поточне типове використання. Як пояснює інженер збіомедицини з Університету Редінга Йосікацу Хаясі, «наше дослідження показує, що навіть дуже прості матеріали можуть демонструвати складну, адаптивну поведінку, яка зазвичай пов'язана з живими системами чи складним ШІ. Це відкриває захоплюючі можливості для розробки нових типів розумних матеріалів, які можуть навчатися та адаптуватися до навколишнього середовища».


У майбутньому подібні матеріали можуть призвести до величезного прогресу в таких галузях, як протезування, м'яка робототехніка та адаптивні матеріали загалом. На цей час дослідження в основному служить для підтвердження того, що «системи навчання та адаптації в живих системах можуть бути більш універсальними, ніж вважалося раніше».

Дослідники планують продовжувати експериментувати з такими гідрогелями EAP, щоб знайти межі його можливостей «пам'яті» та застосувати його для інших завдань. У минулому вони також продемонстрували здатність матеріалу імітувати биття серцевої тканини.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,1355
 0,33
EUR
 1
 46,1816
  0,3410
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,06 0,16 41,6053  0,05 0,12
EUR 45,7265  0,16 0,36 46,4794  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,27 41,3400  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес