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Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
09:35 09.07.2024 |
Gmail отримує нову функцію штучного інтелекту під назвою "Summarize", яка допоможе користувачам швидко розуміти зміст довгих ланцюжків електронних листів.
"Summarize" працює на основі технології Gemini від Google і з'являється у вигляді кнопки під рядком теми в електронних листах, які мають понад дві відповіді.
Після натискання кнопки "Summarize" з'явиться панель, яка містить короткий опис ланцюжка електронних листів. Користувачі також можуть оцінити точність підсумку, натиснувши кнопку "Вгору" або "Вниз".
Опція "Summarize" наразі доступна лише платним підписникам Gmail, але Google планує зробити її доступною для всіх користувачів у найближчому майбутньому.
Окрім функції "Summarize", Gmail також отримує бічну панель Gemini, яка пропонує такі можливості:
* Підведення підсумків електронних листів
* Пропозиції відповідей на ланцюжки електронних листів
* Допомога у написанні електронних листі
* Пошук певної інформації в електронних листах та на Google Диску
* Бічна панель Gemini доступна для користувачів доповнень Gemini Business and Enterprise, Gemini Education and Education Premium, а також Google One AI Premium.
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