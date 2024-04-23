Copilot в Microsoft 365 незабаром «заговорить» українською

В нещодавньому інтерв'ю директор «Microsoft Україна» Леонід Полупан розповів про деякі особливості роботи компанії та нові продукти. Наприклад, він повідомив, що наразі йдуть роботи над українською локалізацією Copilot.

«Тестуємо Copilot для M365 (Microsoft 365 - ред.) з українською локалізацією», - сказав Леонід Полупан.

Він додає, що сам тестує майже всі нові продукти корпорації Microsoft. І наразі найактивнішим напрямом розробки є ШІ-сервіси Copilot. В тому числі під час проведення інтерв'ю відбувався запис розмови з метою тестування Copilot.

«Microsoft Copilot - це лінійка асистентів для різних цілей і різних спеціалістів. Для базової функції - розшифровки - ми тестуємо зараз українську мову. Інструмент показує гарні результати синхронного перекладу. Наприклад, колега проводив презентацію українською мовою, Copilot перекладав виступ на англійську і відповідав на запитання за темою виступу», ─ пояснив директор «Microsoft Україна».

Леонід Полупан розповів, що українська локалізація Copilot «скоро вийде», але не уточнив навіть приблизних часових рамок. Українська мова лише зараз з'являється та починає гарно працювати в ШІ-інструментах через особливості великих мовних моделей. Вони навчаються в залежності від наповнення бази даних. Тому найшвидше навчання відбувається для тих мов, які найбільш розповсюджені та більше використовуються.

Також зазначається, що українська команда бере участь у розробці ШІ-продуктів Microsoft, включаючи тестування інструментів Copilot на базі GPT4 та синхронного перекладу.

Наразі відбувається вдосконалення наявних для України сервісів. При цьому найактивніший напрям розробки - сервіси Copilot. Такі ШІ-асистенти вже є для Word, Excel, Power BI, Teams.

Додатково Леонід Полупан розповів, які рішення Microsoft найпопулярніші в Україні. За його словами, до 2022 року більшість проєктів на українському ринку були спрямовані на цифрову трансформацію. Зараз кількість проєктів значно збільшилася, і фокус змістився на такі продукти, як Modern Workplace (набір інструментів, в який входять Office 365, Microsoft Teams, Power BI, SharePoint, Azure тощо), кібербезпека, хмарне сховище. При цьому дані українських компаній розміщуються в дата-центрах Європи, що знижує ризик фізичного руйнування. Запити є як на базовий сервіс хмари, так і на використання хмари для тренування великих мовних моделей.

Крім того, Microsoft спільно Мінцифрою працюють над проєктом цифрових двійників для допомоги у відбудові України.

«Цифрова копія реального обʼєкта, наприклад, будівлі чи цілого міста, допомагає моделювати різні ситуації, щоб зрозуміти, як зробити його найбільш ефективним і захищеним. Також це може використовуватися у концепції побудови міст загалом, щоб підвищувати ефективність роботи міста, трафіку, споживання», ─ розповів Леонід Полупан.