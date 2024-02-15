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АНАЛІТИКА

Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність

17:00 15.02.2024 |

Новини IT

 

Деякі користувачі вже награлися з гарнітурою суміщеної реальності Apple Vision Pro за $3500 та повертають її назад в магазин. За останні кілька днів у соціальних мережах з'явилася хвиля повідомлень власників Vision Pro, які сповістили світ, що повертають придбані гарнітури. Apple дозволяє повернути будь-який продукт протягом 14 днів після покупки - для першої хвилі покупців Vision Pro це актуально як ніколи.

Дискомфорт під час використання є однією з найбільш згадуваних причин повернення. Люди кажуть, що гарнітура викликає у них головний біль та викликає порушення руху. Користувачі скаржаться на вагу пристрою та центр маси, що знаходиться попереду. Є навіть свідчення, що використання пристрою призвело до розриву кровоносної судини в оці. Втім, користувачі VR-гарнітур протягом багатьох років неодноразово повідомляли про сухість і почервоніння очей.

«Не дивлячись на те, що вона настільки чарівна у використанні, як я сподівався, її було просто надто незручно носити навіть протягом короткого періоду часу як через вагу, так і через дизайн ремінця. Я хотів нею користатися, але побоювався надягати. Це просто занадто дорого і громіздко навіть намагатися звикнути до постійних головних болів і напруги очей, які я відчував. Я повернуся, коли вийде наступна», - каже Паркер Ортолані з The Verge.

Кожне людське тіло унікальне, що є проблемою для масового виробництва пристроїв для носіння. Комфорт неминуче приноситься в жертву - і це різним чином впливає на людей. У розумних годинниках справа часто зводиться до розміру та ваги корпусу порівняно з зап'ястям. Розумні каблучки впираються у розміри пальців: багато людей мають інший розмір або проблеми з набряками. Для розумних окулярів та гарнітур низьке перенісся може означати, що пристрій просто зіслизне з обличчя або не блокуватиме належним чином світло.

Але апаратне забезпечення - не єдина проблема. Люди скаржаться на те на те, що Vision Pro не забезпечує достатньої продуктивності за свою ціну. Один з користувачів зазначив про запаморочення голови та непридатність пристрою для виконання роботи. Інший написав, що «досвід кодування не переконав [його]», а проблеми з фокусуванням викликали головний біль.

«Якщо я не використовую це для продуктивності, і якщо я не люблю це для розваг, і якщо на ньому недостатньо ігор, я просто не можу виправдати його збереження», - написав один з користувачів Reddit.

Для Картера Гібсона, старшого менеджера, який керує спільнотою та займається модерацією в Google, гарнітура є недостатньо зручною та продуктивною:

«Важко користуватися багатозадачністю [та переходити] між вікнами. Деякі типи файлів просто не підтримуються на Vision Pro».

Багато людей, котрі хотіли повернути Vision Pro, зазначили, що хотіли б спробувати Vision Pro наступного покоління. Інші підкреслювали, що проблема була не стільки в технології, скільки у відсутності кілер фіч або комфорту. Але хоча скарг і відносно багато, поки нема статистики, наскільки повернення Vision Pro є масовими.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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