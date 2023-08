та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом

Google і Universal Music обговорюють можливість ліцензування голосів і мелодій для пісень, створених ШІ, повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, близьких до компаній.

Мета перемовин - розробити інструмент, який би дав змогу створювати ШІ треки на законних підставах зі сплатою коштів власникам авторських прав.

Дискусії між Google і Universal Music перебувають на ранній стадії, і про запуск якось конкретного продукту поки мова не йде. Warner Music, як повідомляється, також розпочала подібні перемовини з Google.

Музичні студії вже давно ведуть боротьбу зі згенерованими штучним інтелектом треками, які заполонили інтернет цього року. Нещодавно один американський гурт додав у свою пісню штучний голос репера Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy створив пародійний трек про котів, який нібито співає Емінем. Однак найбільшого поширення набув трек «Heart on My Sleeve» з голосами The Weeknd та Дрейка, які згенерував штучний інтелект.

Universal Music вже зверталася до стримінгових платформ, у тому числі Spotify та Apple, з вимогою обмежити для сервісів на базі ШІ можливість вилучення мелодій та текстів з її пісень, захищених авторським правом. Раніше цього року сам Дрейк після представлення його голосу у кількох ШІ-треках заявив, що «це стало останньою краплею». Стінг своєю чергою анонсував «битву між людським капіталом та штучним інтелектом».

Організатори музичної премії «Ґреммі» також відмовилися брати до уваги пісні, написані штучним інтелектом.

Водночас деякі артисти навпаки підтримують подібний метод розробки музики. Співачка Ґраймс підтримала авторів ШІ-треків та обіцяла ділитись з ними 50% роялті, а Пол Маккартні оголосив, що використав штучний інтелект для відтворення голосу Джона Леннона для створення «останнього запису Beatles».