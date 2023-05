«Купувати алкоголь долонею». Amazon One вводить підтвердження віку без документів

Компанія Amazon вирішила розширити функції сервісу Amazon One - способу безконтактної оплати за допомогою долоні. Тепер він передбачатиме перевірку віку, що дозволить купувати алкоголь без перевірки документів, повідомляється у блозі компанії.

"Amazon One запроваджує перевірку віку, тож тепер ви можете купувати пиво й алкоголь лише долонею", - зазначили в компанії.





Першим місцем, де буде доступна функція перевірки віку Amazon One, стане бейсбольний стадіон Coors Field у Денвері, штат Колорадо. Найближчими місяцями її поширять і на інші заклади.

Користувачі повинні завантажити на сайт Amazon One офіційне посвідчення особи, після чого зможуть придбати алкогольні напої через систему сканування долонь. Таким чином продавці чи бармени отримають повідомлення "‎21+" разом із завантаженим клієнтом селфі.

"Бармен порівняє фотографію на екрані з клієнтом перед собою, а потім продовжить продаж. Коли клієнт готовий заплатити, він просто знову наводить долоню на пристрій Amazon One, і з нього буде стягнено плату за купівлю", - пояснили в компанії.

Довідка. Технологію Amazon One розробили у 2020 році як спосіб пришвидшення купівель. Нині вона доступна у більш ніж 100 магазинах Whole Foods Market, окремих магазинах Amazon Go і Amazon Fresh, а також у багатьох інших закладах, зокрема в ресторанах Panera Bread, на стадіонах, у розважальних закладах, магазинах, туристичних магазинах у кількох аеропортах США тощо. Можливість перевірки віку наразі доступна в Coors Field і буде поширена в інших закладах найближчими місяцями.