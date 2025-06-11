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АНАЛІТИКА

OpenAI досягла $10 мільярдів річного доходу завдяки популярності ChatGPT

12:45 11.06.2025 |

Новини IT

 

Компанія OpenAI, яка є розробником надпопулярного ChatGPT, оголосила, що її річний дохід у перерахунку на поточний темп (Annual Run Rate) сягнув $10 млрд, що майже вдвічі перевищує показник грудня 2024 року, коли він становив $5,5 млрд.

Настільки стрімке зростання пов'язане зі збільшенням популярності ChatGPT, який активно використовується як приватними користувачами, так і бізнесом. За даними компанії, на кінець березня 2025 року у OpenAI було 500 млн активних користувачів на тиждень і 3 млн корпоративних клієнтів.

OpenAI також планує залучити до $40 млрд у новому раунді фінансування, який очолить SoftBank Group. Це може призвести до збільшення вартості компанії до $300 млрд.

Незважаючи на значні фінансові успіхи, OpenAI минулого року зазнала збитків у розмірі 5 мільярдів доларів. Однак поточні темпи зростання дають змогу компанії впевнено рухатися до своєї мети - 12,7 мільярда доларів річного доходу у 2025 році.

Цей успіх підкреслює лідерство OpenAI у сфері штучного інтелекту, особливо на тлі конкурентів, таких як Anthropic, чий річний дохід нещодавно перевищив $3 млрд.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: OpenAI
 

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