Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games

На конференції WWDC 2025 Apple представила новий ігровий хаб, який об'єднає Apple Arcade, рекомендації з App Store, бібліотеку ігор користувача і соціальні функції Game Center.

Додаток отримав просту назву Apple Games і є єдиною платформою для всіх ігор користувача на iPhone, iPad або Mac.

Розробник передбачив Game Center Overlay - новий інтерфейс для iPad і Mac, який виводиться поверх гри і дає змогу переглядати списки друзів і налаштування.

В Apple Games з'являться соціальні функції, включно з можливістю кооперативної гри та інших видів спільних розваг, завдяки опції Play Together.

У застосунку з'являться таблиці лідерів і челенджі, що додасть змагальний елемент в ігри та дасть змогу контролювати успіхи друзів/суперників.

Apple Games вийде одночасно зiOS 26, iPadOS 26 і macOS 26 Tahoe восени 2025 року.