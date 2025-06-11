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Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
09:32 11.06.2025 |
На конференції WWDC 2025 Apple представила новий ігровий хаб, який об'єднає Apple Arcade, рекомендації з App Store, бібліотеку ігор користувача і соціальні функції Game Center.
Додаток отримав просту назву Apple Games і є єдиною платформою для всіх ігор користувача на iPhone, iPad або Mac.
Розробник передбачив Game Center Overlay - новий інтерфейс для iPad і Mac, який виводиться поверх гри і дає змогу переглядати списки друзів і налаштування.
В Apple Games з'являться соціальні функції, включно з можливістю кооперативної гри та інших видів спільних розваг, завдяки опції Play Together.
У застосунку з'являться таблиці лідерів і челенджі, що додасть змагальний елемент в ігри та дасть змогу контролювати успіхи друзів/суперників.
Apple Games вийде одночасно зiOS 26, iPadOS 26 і macOS 26 Tahoe восени 2025 року.
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