Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях

Microsoft розробила спеціальну версію Windows 11, оптимізовану для портативних консолей, як Asus ROG Xbox Ally. Це не тільки новий інтерфейс, але й швидша робота.

Microsoft продемонструвала новий інтерфейс у відеоанонсі ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X. Кадри підтверджують повноекранний ігровий шар (Ігрова панель), який замінює робочий стіл Windows 11. Згідно зі специфікаціями, кишенькові консолі все ще працюють під Windows 11 Home, і Microsoft не вживає позначень, як то «ігрова версія» - компанія стверджує, що просто оптимізувала наявну ОС, а звичайний інтерфейс теж буде доступний за бажанням.

Game Bar виконує роль центру керування, оптимізованого для контролерів. Він надає доступ до моніторингу продуктивності, обміну повідомленнями, налаштувань мережі, регулювання гучності та запуску програм, як Discord. Панель завдань все ще є, але має інший вигляд, ніж зазвичай. Вона простіша, тонша та призначена для доступу до середовища Xbox або меню «Пуск», на ній не відображаються значки програм.

Панелі та перемикач завдань Asus ROG Xbox Ally / Microsoft

Значки програм розташовані зверху для швидшого доступу. У Windows 11 верхньої панелі немає, але вона колись планувалася для настільної ОС. Ця ідея не прижилася на настільних комп'ютерах, але зараз її повторно використовують на портативних Xbox. Як повідомляє Windows Latest, загалом інтерфейс Xbox трохи швидший і має споживати менше пам'яті. Процеси, програми та інші функції Windows 11 не працюватимуть у фоновому режимі - це звільнить пам'ять для ігор.

Нова бібліотека включає доступ до ігор зі Steam та інших сервісів / Microsoft

«Коли гравець завантажується в повноекранному режимі, ціла купа функцій Windows не завантажується. Ми не завантажуємо шпалери робочого столу, панель завдань чи купу процесів», - пояснює Джейсон Бомонт, віцепрезидент Xbox з питань досвіду.

Microsoft повідомила The Verge, що новий інтерфейс стане доступним на інших портативних консолях Ally, а щось «подібне» буде доступне на інших кишенькових пристроях з Windows починаючи з наступного року.

Game Bar дозволяє отримати доступ до налаштувань та швидко переміщатися між ними / Microsoft

«Нам вдалося залучити людей, які працюють над ОС Xbox протягом 20 років або більше, до безпосередньої роботи над кодовою базою Windows та почати переосмислювати вигляд операційної системи для цього формфактора. Поєднання цих двох речей дозволило нам створити низку функцій», - розповідає Бомонт.

Застосунок Xbox у повноекранному режимі дуже схожий на той, що зараз існує у Windows. Але бібліотека тепер заповнена всіма іграми користувача для ПК зі Steam та інших магазинів, а також іграми з Xbox Play Anywhere та Game Pass. Інтерфейс Game Bar, який можна використовувати для доступу до налаштувань Wi-Fi або Bluetooth, інтерфейсу Command Center від Asus та нового Gaming Copilot від Microsoft. Якщо довго натискати кнопку Xbox, можна отримати пристосований для портативних пристроїв перемикач завдань.

На жаль, поки нічого не вказує на доступність нового Game Bar на звичайних ПК. Але не виключено, що ентузіасти спробують зробити це самотужки.