Австралийские издатели подписали соглашение о лицензировании новостного контента с Facebook и Google

Австралийская медиакомпания Nine Entertainment Co Holdings Ltd объявила о подписании многолетнего соглашения на поставку контента для новостных платформ компаний Google и Facebook. Таким образом, Nine Entertainment стала последней из трёх крупнейших медиакомпаний страны, подписавших аналогичные соглашения.

Компания Nine Entertainment, являющаяся владельцем газет Australian Financial Review и Sydney Morning Herald, а также бесплатного телеканала Nine, будет в течение пяти лет предоставлять статьи и видео для платформы Google News Showcase. Для аналогичного сервиса Facebook Nine Entertainment будет поставлять медиаконтент в течение трёх лет. Взамен американские компании будут платить издателю за переходы пользователей на их платформы с новостных материалов.

«Эти сделки будут способствовать поддержке журналистики мирового уровня, на которой основывается наш бизнес», - заявил генеральный директор Nine Майк Снисби (Mike Sneesby). Официальные представители Google и Facebook воздержались от комментариев по данному вопросу.

За последние несколько месяцев аналогичные соглашения с американскими технологическими гигантами подписали компании Rivals Seven West Media Ltd и News Corp, которые доминируют на ранке традиционных средств массовой информации Австралии. Во всех случаях условия сделки не разглашаются, но Nine Entertainment заявила, что ожидает рост дохода своего издательского подразделения до более чем $30 млн по итогам финансового года.