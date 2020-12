Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android

Компания Amazon объявила, что её облачная игровая служба Luna теперь доступна пользователям Android. Как и в версии Luna для iOS, отдельного приложения Luna для скачивания всё ещё нет - вместо этого владельцам смартфонов предлагается получить доступ к потоковому сервису через веб-браузер Chrome.

Amazon запустила ранний доступ к Luna в октябре - изначально служба была доступна на Windows, macOS, приставке Fire TV, а также на iPhone и iPad через веб-приложения. Сервис работает по модели каналов, при которой предлагается вносить ежемесячную плату за каждый канал игр, к которому абонент хочет получить доступ.





Пока доступно только два канала. Luna Plus Amazon за $5,99 в месяц предлагает игры от многих издателей, а на канале Ubisoft Plus за $14,99 в месяц - игры соответствующего французского издательства (за эту плату пользователь также получает возможность устанавливать игры на ПК и запускать их через потоковую службу Google Stadia).

Luna сейчас доступна только в США, желающие получить ранний доступ могут запросить его.

Сейчас версия Luna для Android работает на некоторых устройствах Pixel, Samsung и OnePlus, но Amazon заявляет, что Luna добавит поддержку для большего количества смартфонов Android в период раннего доступа. Представитель Amazon поделился с The Verge списком поддерживаемых в настоящее время устройств:

* Pixel 4XL, 4A, 4A 5G, 5;

* Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra;

* OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G.

Необходимо использовать аппарат с Android 9 или более новой версией ОС, Chrome версии 86 или новее. Играть можно с помощью контроллера Amazon Luna, а также геймпадов PlayStation 4 или Xbox One.