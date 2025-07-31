Україна може зіткнутись з дефіцитом коштів у 2026 році через затримку реформ, – Reuters

Україна ризикує зіткнутися з гострим дефіцитом зовнішнього фінансування вже наступного року, якщо Росія продовжить інтенсивні атаки, а влада зволікатиме з проведенням реформ, узгоджених з міжнародними кредиторами.

Про це повідомляє Reuters.

За підрахунками НБУ, у 2026-2027 роках Україна потребуватиме фінансової допомоги у розмірі $65 мільярдів на рік, але підтверджено лише третину цієї суми. Експерти Центру економічних досліджень прогнозують, що вже у 2026-му країні знадобиться щонайменше $39-58 млрд зовнішньої допомоги, тоді як наразі підтверджені обсяги значно скромніші.

Ключова проблема полягає в уповільненні частини інституційних реформ, від яких залежать нові транші від ЄС (Ukraine Facility на 50 млрд євро) та МВФ ($15,5 млрд), зазначає агентство. Зокрема, йдеться про добір суддів до Вищого антикорупційного суду, реформу АРМА та призначення керівника Бюро економічної безпеки.

Затримки вже призвели до того, що Київ у другому кварталі отримав лише 3 млрд євро замість запланованих 4,5 млрд євро за прграмою Ukraine Facility. Водночас українські урядовці обіцяють, що наздоженуть графік реформ та подадуть запит на отримання різниці на суму 1,5 млрд євро пізніше.

Reuters зауважує, що ситуацію ускладнила спроба Офісу президента посилити контроль над антикорупційними органами, що викликало масові протести й застереження з боку ЄС. Попри оперативне відкликання ініціативи та внесення нового законопроєкту, кредитори сигналізували про необхідність "жорсткішого контролю" за виконанням умов.

Паралельно з цим, тягар довготривалої війни продовжує сповільнювати економіку. Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП-2025 до 2,1% в порівняні з торішніми 2,9%. Промисловість і агросектор потерпають від постійних обстрілів та окупації частини критичних ресурсних активів.

При цьому військові видатки залишаються на рекордному рівні - 31% ВВП (2,6 трлн грн), і навіть у разі умовного припинення вогню різко скоротити їх не вдасться, адже Росія паралельно збільшує оборонний бюджет.

Українські експерти оцінюють, що уряду доведеться шукати додаткові $10-15 млрд понад уже обіцяні партнерами кошти лише на 2026 рік. У протилежному разі затримки у фінансуванні можуть поставити під загрозу як соціальні виплати, так і критичні оборонні статті бюджету.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія призупинила фінансування України через підписаний Зеленським закон про НАБУ.