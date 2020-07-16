На Google подали в суд за отслеживание в приложениях, несмотря на отказ пользователей

Во вторник стало известно о коллективном иске, поданном к Google, входящей в холдинг Alphabet, в связи с тем, что компания сохраняет данные о работе пользователей с мобильными приложениями, даже если они, следуя рекомендованным настройкам, отключили эту функцию.

Иск о нарушении конфиденциальности данных является вторым для юридической фирмы Boies Schiller, поданным против Google от имени нескольких индивидуальных потребителей. Её услугами пользовались конкуренты Google, как, например, компании Facebook и Oracle Corp.

В иске, поданном в окружной суд США в Сан-Хосе, компания Google обвиняется в нарушении федерального закона о прослушивании телефонных разговоров и закона о защите конфиденциальности штата Калифорния в связи с тем, что она ведёт запись всего, что пользователи просматривают в новостях, рекламных сообщениях и других типах приложений, несмотря на то, что они отключили функцию мониторинга активности в Интернете и приложениях в настройках своего аккаунта Google.

В иске утверждается, что сбор данных осуществляется с помощью платформы Google Firebase, используемой для разработки приложений и отслеживания данных по ним. Firebase обычно работает внутри приложений незаметно для потребителей.

«Даже когда потребители следуют инструкциям Google и отключают функцию отслеживания активности в Интернете и приложениях в своих настройках конфиденциальности, Google тем не менее продолжает отслеживать использование приложений пользователями, просмотр приложений и обращение с личной информацией», - говорится в иске.

Google пока никак не отреагировала на подачу против неё коллективного иска.