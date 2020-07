Музыкальный сервис Spotify с 15 июля доступен в Украине

Об этом этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает AIN.ua. Сервис доступен бесплатно или по подписке на Premium, которая дает слушать музыку без рекламы.

Помимо старта в Украине, сервис также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию.

Цены

Украинские пользователи могут перейти на Premium, который открывает доступ к полному пакету услуг сервиса за $4,99 в месяц. К тарифу Premium для семьи, который будет стоить $7,99 USD в месяц, может подключиться до 6 членов семьи.

Новый тариф Premium DUO ($6,49) помимо возможностей стандартного премиум-аккаунта предлагает «Микс для двоих» - автоматически обновляемый плейлист для двоих людей. Premium для студентов доступен по цене $2,49 в месяц.

Функции Spotify

Украинским пользователям доступно более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и др.

Настройки для украинской аудитории

Для украинских пользователей Spotify предложит набор функций:

* Сервис доступен каждому бесплатно.

* Плейлисты, созданные специально для украинских пользователей: есть плейлисты Top Hits Україна (Top Hits Ukraine), New Music Friday Ukraine, Инди (локальная популярная indie-музыка).

* This Is плейлисты популярных артистов: This Is Jamala, This Is ONUKA, This Is MONATIK, This Is Океан Ельзи, This Is The Hardkiss, This Is 5'nizza, This Is alyona alyona, This Is Время и Стекло, This Is Бумбокс, This Is NK и много других.

* Персональные музыкальные рекомендации и поиск новой музыки: рекомендательная система включает как зарубежных, так и украинских артистов. Пользователи могут открывать для себя новую музыку с помощью персонализированных продуктов Spotify: это Daily Mix (плейлист, сочетающий вашу музыку с треками, которые могут вам понравиться), Release Radar (плейлист с новыми релизами артистов, на которых вы подписаны или которых слушаете чаще всего, обновляется по пятницам) и Discover Weekly (плейлист персональных музыкальных открытий, который учитывает ваш вкус, эту функцию обещают скоро добавить).

* Spotify for Artists: сервис предлагает исполнителям специальную платформу с инструментами, которые помогают отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени, изучать свою аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.

* Интеграция с Instagram: теперь украинские пользователи Spotify могут поделиться музыкальными треками, альбомами и плейлистами в Instagram Stories.

Напомним, ранее Spotify провел крупнейшую в истории сделку на подкаст рынке, купив право на трансляцию подкаста Джо Рогана за $100 млн.